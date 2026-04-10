Trener Osijeka pokušava oživiti momčad nakon debakla na Maksimiru: ‘Svi skupa smo izgledali kao umirovljenici’

Podijeli :

NK Osijek

Nogometaši Osijeka proživljavaju teške dane, a neće im biti lako izaći iz krize obzirom da se nastavljaju redati teški protivnici.

Nakon što su na Maksimiru doživjeli težak poraz, sa sedam golova u mreži protiv zagrebačkog Dinama, Osijek se okreće novim izazovima u prvenstvu. Predzadnja momčad hrvatskog prvenstva putuje na Rujevicu, na gostovanje kod aktualnog prvaka – Rijeke.

Osječani moraju dati sve od sebe da se prikažu u boljem izdanju te debakl protiv Modrih ostave iza sebe, no zasigurno im neće biti lako. Utakmicu je najavio trener Osijeka, Tomislav Radotić:

“Atipičan tjedan je za nas. Iza nas je poraz koji je bio poprilično ružan i neugodan. Od ponedjeljka smo krenuli s pripremom za Rijeku. Pokušali smo se nakon analize što prije okrenuti utakmici pred nama koja će biti jednako zahtjevna, čak i u taktičkom smislu zahtjevnija jer Rijeka često mijenja sustave i rotira igrače. Svidjela mi se reakcija mojih igrača koju sam vidio u njihovom pristupu i radujem se utakmici pred nama.”

Otkrio je kako će biti promjena u odnosu na utakmicu u Zagrebu:

“Utakmica protiv Dinama u biti nije bila usmjerena da se idemo nadigravati. Dinamo je po individualnoj kvaliteti puno kvalitetniji takmac. Nismo u situaciji trenutno da možemo njima konkurirati, ali očekivao sam da ćemo vidjeti neke pokazatelje gdje smo i na što su pojedinačno igrači spremni odgovoriti. Dobio sam odgovore, promjena će biti. Rekao sam da sam dosta toga uzeo na sebe, jer mi kao stožer moramo pripremiti sve adekvatno. Sve smo analizirali, vidjeli tko je i što dao, tko je mogao više i sigurno ćemo napraviti stanovite promjene.”

Prisutni novinari upitali su Radotića o reakciji nakon 7:0 poraza protiv Dinama:

“Onaj osjećaj dan kasnije… To je sport. Rekao sam im hvala Bogu, svi ste živi i zdravi. No, taj osjećaj kad se budiš – to je osjećaj koji trebaš čuvati. I to te treba gurati naprijed. Apsolutno rezultat koji će se jako teško izbrisati, ali taj osjećaj je pokretač za dalje. Zaista vjerujem u momčad, da imamo kvalitetu da većini ekipa budemo konkurentni. Iza toga stojim. Moje mišljenje o ljudima i igračima se nije promijenilo, ali nezadovoljan sam prezentacijom. Ostavili su na mene dojam da su svjesni što se dogodilo i odlučni da se to neće ponavljati.”

Pozicija desnog beka je problematična za Osijek. Karačić nije na raspolaganju, a Guedes je upitan za Rijeku, no Radotić ima ‘plan B’:

“Svi skupa smo izgledali kao umirovljenici, ne bih apostrofirao jednog pojedinca. Imamo problema na toj strani, Guedes je dobio udarac u nos i upitan je. Pripremili smo neko rješenje, nadam se da će se pokazati kvalitetno.”

Unatoč brojnim problemima, Radotić ima i nekoliko razloga za optimizam:

“Mejia se vraća. Tip igrača koji je jako nedostajao. Odličan je u igri pod pritiskom. Da dobijemo mirnoću i staloženost. Siguran sam da protiv Rijeke će nam puno značiti. Čolina je potpuno spreman. Može pokriti puno toga. Miran je na lopti, dobar u donošenju odluka. Mogu na pomoći na Rujevici.”

Rijeka je igrala utakmicu u Kupu, stoga će im prvenstveni ispit protiv Osijeka biti druga ovotjedna utakmica:

“Oni su navikli igrati stalno. Igrali su u Europi i neće to biti otegotna okolnost. Bolje da je igrač umoran nego bezvoljan. Ne mislim da će Kup imati utjecaj na utakmicu u nedjelju. Ne bih volio ići u smjeru da će nam zbog toga biti lakše. Uz naglasak da ovisi sve o nama. Onaj gard koji sam očekivao da se dogodi – bit će ključan. Mentalitet svakog pojedinca će presuditi.”

Utakmica između Rijeke i Osijeka igra se u nedjelju, a započinje u 16 sati.