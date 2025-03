Teška situacija u klubu koji se bori za ulazak u HNL: ‘Plaće nema, komunikacija očajna’

Podijeli :

HNK Vukovar

HNK Vukovar 1991 trenutno dijeli prvo mjesto u SuperSport 1. NL s 43 boda, koliko ima i drugoplasirana Opatija. Vukovarci ulaze u posljednjih 11 kola kao favoriti za plasman u SHNL, nakon što su u prethodne dvije sezone završavali treći i drugi.

Međutim, klub se suočava s problemima koji su postali javni. U intervjuu za portal Budica.hr, bivši kondicijski trener Martin Majdenić otkrio je razloge svog odlaska iz kluba nakon devet mjeseci, napustivši stožer trenera Gordona Schildenfelda.

“Od samog dolaska u klub stalno su prisutni problemi s isplatom plaće, što me neugodno iznenadilo jer sam očekivao da su ambicije u skladu s financijama. Moja odluka nije donesena preko noći, već je kulminacija nekoliko situacija u kojima sam se našao, a presudna je bila naravno neisplata plaće i putnih troškova za siječanj i veljaču. Dva mjeseca sam iz Črnkovaca putovao 150 kilometara dnevno financirajući to privatnim novcem. Smatram kako to dovoljno govori o tome koliko sam se žrtvovao, a samim tim i cijenio klub”, rekao je Majdenić pa dodao:

“Komunikacija u klubu bila je očajna, granično sa zdravim razumom. Neodgovaranje ključnih ljudi na poruke i pozive su pokazatelj totalnog nepoštovanja prema meni, to mi mogu samo jednom napraviti, za mene je tu bio kraj suradnje.

Na kraju je rekao:

“Mislim da sam previše uložio u svoje školovanje i trenerski put da bih se spuštao na tu razinu. Nadam se samo da mi egzistencija u trenerskom poslu nikada neće ovisiti o ljudima koji u životu nisu šutnuli loptu, a donose jako bitne odluke u nogometu.”