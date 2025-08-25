Sudački ekspert o raspuštanju Komisije: ‘Kustić je doveo Layeca pa ne želi prihvatiti svoju grešku’

Do tada su, uz predsjednika Bertranda Layeca, u Komisiji sjedili još Domagoj Vučkov, Vlado Svilokos, Ivica Modrić, Lada Rojc, Ante Vučemilović, Draženko Kovačić i Edi Šunjić. Layec ostaje na čelu, ali ubuduće će imati samo dvoje suradnika koje će vjerojatno sam odabrati, vjerojatno među dosadašnjim članovima.

Sudački ekspert Goran Tenžera komentirao je situaciju i smjenu cijele Komisije, osim predsjednika Layeca:

“Bilo je dosta spornih događaja, imali smo prošle godine i VAR-aferu, te problematično suđenje kakvo ne bi trebalo biti u 1. HNL. Ove godine smo krenuli s odlukom da se mladi sudac Dadić vrati na listu bez znanja Izvršnog odbora, ili barem predsjednika. Imali smo i smo i slučaj s bivšim predsjednikom Komisije i kontrolorom Brunom Marićem pa su i njega vraćali. Onda su bile reakcije, Dinama, Hajduka, bila je kompletna slika kao da nema više autoriteta ni predsjednik Saveza Kustić, ni predsjednik Komisije sudaca.

Osobno sam i zadnji put prozvao Layeca jer nešto sve skupa tu nije funkcioniralo, a ja njega držim odgovornim jer je na vrhu. Međutim, Kustić se odlučio promijeniti Komisiju. Ipak je on doveo Layeca pa možda ne želi prihvatiti svoju grešku i dat će mu još jednu šansu. Članove Komisije je razriješio, ali opet će morati nekoga tu staviti. Odakle će izabrati novi kadar, hoće li nekoga iz Komisije, to ćemo tek vidjeti”, rekao je Tenžera za Dalmatinski portal pa dodao:

“U svakom slučaju je dobro da se to prodrma. Suđenje u prva tri kola nije bilo kvalitetno i dobro. Nije išlo dobrim putem. Ovo kolo je bilo mladih sudaca, kolo je uglavnom dobro odsuđeno ovaj put, nadam se da će se tako nastaviti, te da je taj pozitivan šok utjecao i na suce.”