Suparnik Hrvatske na SP-u doživio težak poraz u pripremnoj utakmici

AP Photo/Silvia Izquierdo via Guliver

Reprezentacija Paname doživjela je težak poraz u pripremnom dvoboju. Momčad koja će biti drugi suparnik Hrvatske u grupnoj fazi nadolazećeg Svjetskog prvenstva, u susretu odigranom u noći s nedjelje na ponedjeljak u Rio de Janeiru, izgubila je od Brazila s uvjerljivih 6:2

Čitava pompa koja se podigla oko Neymara kao da je dodatno motivirala ostatak momčadi Carla Ancelottija da se pokaže u punom sjaju na legendarnoj Maracani. Žrtva raspucanog Seleçaa bila je Panama, također sudionik nadolazećeg Svjetskog prvenstva i jedan od suparnika Hrvatske u grupnoj fazi. Raspoloženi Brazilci ispratili su Panamu sa šest pogodaka u mreži.

Brazil je slavio s uvjerljivih 6:2, a uvodna dva pogotka kreirao je tandem Vinicius – Casemiro. Već u drugoj minuti, odlazeći as Manchester Uniteda sjajno je uposlio zvijezdu Real Madrida za rano vodstvo. Panama je do izjednačenja stigla u 14. minuti, no strijelac je zapravo bio Cunha, koji je nesretno pogodio vlastitu mrežu za 1:1.

Ipak, Seleçao je na odmor otišao s prednošću. U 39. minuti uloge su se zamijenile; Vinicius je asistirao Casemiru, koji glavom precizno pogodio za 2:1. Na poluvremenu je Ancelotti na teren poslao praktički potpuno novu postavu, no intenzitet brazilske igre nije padao.

U 53. minuti vidjeli smo akciju u Premierligaškom stilu – Igor Thiago je proigrao zvijezdu Bournemoutha, Rayana, koji zabija za 3:1. Na 4:1 u 60. minutu povisio je Lucas Paquetá, a samo tri minute kasnije u strijelce se upisao i Igor Thiago, koji je bio precizan s bijele točke. Golgetersku seriju Brazila zaključio je Danilo pogotkom u 81. minuti, dok je konačnih 6:2 postavio Harvey u samoj završnici.

Prije samog početka Svjetskog prvenstva, Brazil će odigrati pripremnu utakmicu protiv Egipta, dok Panamu očekuju ogledi protiv Dominikanske Republike te Bosne i Hercegovine.

Podsjetimo, susret Hrvatske i Paname na rasporedu je 24. lipnja u 01:00 sat po srednjoeuropskom vremenu, a sudeći prema viđenom u Riju, panamska obrana imat će golemih problema s napadačkim redom Vatrenih.

Napomenimo i kako je Njemačka u Mainzu uvjerljivo svladala Finsku s 4:0 uz dva pogotka raspoloženog Deniza Undava koji je sjajno iskoristio svoju priliku u vrhu napada. U drugom uzbudljivom pripremnom ogledu, SAD je u Charlotteu slavio protiv Senegala s 3:2 na krilima sjajnog Christiana Pulišića.