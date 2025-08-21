Kustić nakon raspuštanja Komisije: Vjerujemo u Layeca, današnje odluke nisu bile lake

Podijeli :

HNS

Na redovnoj sjednici Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza donesena je odluka o razrješenju svih članova Komisije nogometnih sudaca i tajnika Igora Pristovnika, dok na funkciji ostaje samo predsjednik Bertrand Layec.

Kako navodi HNS, članovi Komisije pogriješili su kada su suca Tonija Dadića vratili na listu Prve skupine, bez da su Layeca upoznali sa svim okolnostima koje su taj potez činile neprihvatljivim za Savez, klubove i javnost.

Izvršni odbor najavio je formiranje nove Komisije s tri člana, na čelu s Layecom, kojem je ujedno dana puna podrška za nastavak rada i vođenje sudačkih procesa.

“Današnje odluke nisu bile lagane, ali smatrali smo da su bile nužne te mi je drago što smo ih donijeli jednoglasno. Time smo pokazali jedinstvo i odlučnost u želji da izgradimo povjerenje između sudačke organizacije i igrača, klubova i javnosti.