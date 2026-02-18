Stručnjak tvrdi: ‘Rekonstrukcija Poljuda nije moguća’

Zaključak je to prezentacije profesora emeritusa Ante Mihanovića održane na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u sklopu stručnog usavršavanja o zamoru materijala na čeličnim i armiranobetonskim konstrukcijama.

Marešić se dan nakon potpisa za Hajduk oprostio od Istre: Pogledajte kako

Profesor Mihanović predstavio je posljedice zamora materijala na konstrukciju splitskog stadiona te iznio svoj stav o njegovoj budućnosti. Posebnu težinu njegovim riječima daje činjenica da je još 1976. sudjelovao kao projektant u prvoj fazi izgradnje Poljuda, a kasnije je godinama potpisivao i UEFA-ine licence za korištenje stadiona.

Ipak, konačna odluka o daljnjim koracima očekuje se nakon što Grad Split objavi naručenu Studiju izvedivosti, no mišljenje stručnjaka koji je sudjelovao u projektiranju jasno sugerira da obnova postojeće konstrukcije nije realna opcija.