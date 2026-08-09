Sjajni Varaždin razbio Slaven u derbiju sjevera

Podijeli :

NK Varaždin

Nogometaši Varaždina uvjerljivo su slavili protiv Slaven Belupa u Koprivnici, gdje su u utakmici drugog kola SuperSport HNL-a pobijedili 4:1. Gosti su pitanje pobjednika praktički riješili već u prvom poluvremenu, nakon kojeg su imali velikih 3:0.

Varaždin je do pobjede predvodio Ivan Canjuga s dva pogotka, dok su se među strijelce upisali i Luka Mamić te Aleksa Latković. Jedini pogodak za Slaven Belupo postigao je Ilija Nestorovski.

Varaždin je tako stigao do uvjerljive pobjede na gostovanju, dok je Slaven Belupo pred svojim navijačima doživio težak poraz.

Varaždin se pridružio vodećem Osijeku i trećeplasiranoj Lokomotivi kao treća momčad koja je u prva dva kola ostvarila maksimalan bodovni učinak. Dinamo i Rijeka imaju tri boda i utakmicu manje. Pet momčadi je bez bodova, a među njima su Hajduk i Istra 1961, koji će dvobojem na Poljudu od 21 sat zaključiti drugo kolo.

Odgođena utakmica Rijeke i Dinama bit će odigrana u nekom kasnijem terminu koji će biti naknadno određen.

Prvo poluvrijeme dvoboja Slaven Belupa i Varaždina, prošlo je u potpunoj nadmoći gostujuće momčadi. Domaći vratar Karlo Sentić je od prvih minuta bio na raznim iskušenjima, ali je do polovice prvog dijela uspijevao sačuvati svoju mrežu. No, u 26. minuti je bio nemoćan. Slovenac Gregor Sikošek je odličnom loptom popratio utrčavanje Ivana Canjuge u kazneni prostor s lijeve strane. Kad je ušao u peterac, Canjuga je pogodio uz bližu vratnicu.

Sentić je bio u ovoj situaciji nemoćan, ali je dvije minute poslije bio sukrivac za drugi pogodak gostiju. Ponovno je Sikošek bio dodavač, a iza leđa domaće obrane utrčao je Luka Mamić. Domaći vratar je nepotrebno istrčao na 25 metara, gdje ga je Mamić zaobišao i lakoćom poslao loptu u nebranjenu mrežu.

Odličnu igru Varaždina u prvom poluvremenu u 44. minuti je okrunio Aleksa Latković, koji se na dodavanje Ivana Mamuta sjurio po desnoj strani u kazneni prostor, a onda preciznim i snažnim udarcem pogodio suprotan kut za 3-0.

Koprivničani su u nastavku ipak uspjeli pokazati puno više, ali ne dovoljno da bi nadoknadili loše izdanje iz prvog poluvremena. Tračak nade u preokret donio im je iskusni makedonski napadač Ilija Nestorovski golom iz kaznenog prostora u 71. minuti.

No, u 78. minuti je Ivan Canjuga, ponajbolji igrač na terenu, potvrdio pobjedu Varaždina svojim drugim pogotkom. Po desnom boku je prošao Matej Vuk i poslao nisku loptu prema rubu kaznenog prostora. Tamo ju je dočekao Canjuga i iskoristio činjenicu da oko njega nije bilo nijednog suparničkog igrača. Namjestio se za šut lijevom nogom i snažnim udarcem smjestio loptu pod prečku za konačnih 4-1.