Nakon Vuškovića, i Goran Vučević podržao Livaju

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Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Marko Livaja (33) vrlo je blizu odlaska iz Hajduka nakon događaja koji su obilježili jučerašnji dan na pripremama momčadi. Iskusni napadač ušao je u verbalni sukob s trenerom Gonzalom Garcijom i sportskim direktorom Robertom Grafom, nakon čega je udaljen s priprema. Već sljedećeg jutra postalo je jasno da klub na njega više ne računa.

Cijeli slučaj izazvao je brojne reakcije u nogometnoj javnosti. Nakon što je podršku Livaji putem Instagrama iskazao Luka Vušković, oglasio se i bivši sportski direktor Hajduka Goran Vučević.

Vučević je na svom Instagram profilu podijelio zajedničku fotografiju s Livajom uz oznaku #markolivaja te pjesmu “Zapivajmo noćas u konobi” Tomislava Ivčića. Na mjesto sportskog direktora Hajduka stigao je u ljeto 2025. godine, no smijenjen je početkom veljače, kada ga je naslijedio Robert Graf.

To je Vučeviću bio ukupno osmi angažman u Hajduku. Tijekom karijere tri je puta nosio dres splitskog kluba kao igrač, tri puta bio njegov trener te dvaput obnašao dužnost sportskog direktora. Osim nastupa za Hajduk, igrao je i za Barcelonu, Meridu i Köln, dok je nakon završetka igračke karijere radio kao skaut Barcelone te sportski direktor Al-Nassra.