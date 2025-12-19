Sopić: Vas 90 posto me već sahranilo, a ja još nisam ni ranjen

Podijeli :

NK Osijek

U subotu u 15 sati Osijek igra posljednju utakmicu u ovoj godini protiv Slaven Belupa. Osijek je trenutno posljednji sa 13 bodova, dok je Slaven treći s 25 bodova. Utakmicu je najavio trener Osijeka, Željko Sopić.

“U principu znamo na koji način želimo igrati, ali ćemo u zadnji trenutak vidjeti hoće li nam dvojica igrača, a ne bih sada o imenima, moći pomoći ili ne. Svi ostali su normalno trenirali, tako da mislim da ćemo puno spremnije dočekati ovu utakmicu u odnosu na onu prethodnu. Sve probleme zaboravljamo, istrčavamo na teren odlučni dati sve od sebe da bismo, uz pomoć s tribina, napokon stigli do sva tri boda te na taj način barem malo razvedriti Osječanke pred ove blagdane”, rekao je u uvodu Sopić, prenosi službena stranica Osijeka.

VIDEO / Pogledajte kako bi mogao izgledati novi stadion Hajduka, Bilić: Vrlo impresivan projekt Kovačević: Lokomotiva se uvijek ‘napali’ protiv Dinama, to je njihovo pravo

Osijeku dolazi suparnik koji je najugodnije iznenađenje dosadašnjeg tijeka sezone:

“Igrao sam nekada u Slavenu s kolegom Gregurinom i njegovim sadašnjim pomoćnicima, pričali smo i prije nekoliko u Zagrebu o nogometu općenito. Situacija je takva, kakva je. Sada se svi zajedno moramo skupiti, mislim pritom i na igrače i navijače i novinare, na cijeli grad jer dobro znamo gdje smo pa da napravimo zajedno sve kako bismo u sutrašnjem susretu osvojili sva tri boda.”

Hoće li Vrbančić u subotu biti spreman krenuti od prve minute?

“Razgovarao sam s njim i rekao mu kako ja vidim sve to skupa. Trenirao je ovoga tjedna, znamo da ga prije toga dugo nismo imali na raspolaganju. On će svakako biti na dispoziciji, a odlučit ćemo neposredno prije utakmice kako ćemo ga i koliko ovaj puta koristiti.”

Još se malo Sopić osvrnuo na prethodnu utakmicu na Opus Areni protiv Gorice, kao i na ozračje koje vlada oko momčadi:

“Puknuli su nam jednom na gol i zabili, mi smo to učinili malo više puta i imali isti učinak, tako da mi je isprazno govoriti o nekim analizama koje sam slušao ili čitao na tu temu. Kada ste u ovakvom momentumu onda vam se događaju takve stvari. Sada trebamo učiniti sve što je u našoj moći da bismo to okrenuli u svoju korist. Sada najviše trebamo pozitivu.

Osijek je grad koji diše za nogomet, idemo olakšati zadaću našim igračima da već od zagrijavanja i prve minute utakmice osjete podršku. Bez obzira koji smo na ljestvici, nije tim dečkima lako u našim okolnostima. Siguran sam da s jednom općom pozitivom na terenu i izvan njega bodovi neće izostati.”

Sopić je odgovorio i na pitanje što je dosad naučio tijekom boravka u gradu na Dravi i vođenja NK Osijek?

“Naučio sam ovdje da ste me 90 posto vas već ‘sahranili’, a ja još nisam ni ‘ranjen’. Također, naučio sam davnih dana da je život borba, tako je naravno i u sportu. Izvjesno je da kod nas rezultat ne prati veličinu kluba i infrastrukturu. Tražim karakter kod svojih igrača, to prije svega. Potpuno sam siguran da će se situacija promijeniti na bolje, ali neće preko noći. Igrači jedan drugoga moraju stalno pritiskati na treningu da bismo svi skupa napredovali. Mislim da svi znaju što sam zapravo želio reći.”

Na kraju se još malo dotaknuo Slaven Belupa:

“Izrazito cijenim momčad Slaven Belupa. Proveo sam u toj sredini dvije zaista lijepe godine, bili smo u to vrijeme drugi i dvije godine uzastopce u finalu Kupa. Tada sam bio među starijim igračima, a Gregurina, Delić i Purić predvodili su mlađi val. Drago mi je da im dobro ide, satkani su od kvalitetnih mladića uz potporu onih vrlo iskusnih, poput Božića, Kovačića, Nestorovskog…. Pričati nešto o Jagušiću, koji će sigurno biti budući hrvatski reprezentativac, zaista je suvišno, ali uz sav respekt prema njima – igramo na svom stadionu i vjerujem u našu pobjedu.”