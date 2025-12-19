VIDEO / Pogledajte kako bi mogao izgledati novi stadion Hajduka, Bilić: Vrlo impresivan projekt

Podijeli :

Nacionalni nogometni stadion u Bratislavi, na kojem igra Slovan, mogao bi poslužiti kao uzor za novi stadion u Splitu.

Kako piše Šport24.sk, čelnici Hajduka u četvrtak su boravili u Bratislavi i obišli stadion Tehelno polje, razmatrajući mogućnost otkupa projekta za budući dom splitskog kluba.

Izaslanstvo Hajduka predvodio je predsjednik Uprave Ivan Bilić, a dočekali su ih čelni ljudi Slovana – sportski direktor Róbert Vittek, generalni menadžer Ivan Kmotrík mlađi te vlasnik kluba i investitor stadiona Ivan Kmotrík stariji.

“Počašćeni smo što su nas dočekali vlasnici i sam klub. Istovremeno se nadamo da će večeras postići dobar rezultat”, rekao je Bilić uoči utakmice u kojoj je Slovan pobijedio Häcken 1:0, ali ispao iz Konferencijske lige.

Odluka Hajduka da posjete Bratislavu nije bila slučajna:

“To je prvi stadion koji službeno posjećujemo jer tražimo projekt koji bi mogao biti sličan i koristan za Split. Grad trenutno razmatra izgradnju novog stadiona, a jedna od lokacija je površinom vrlo mala.

Upravo zato je ovaj projekt za nas idealan, budući da ima usporedivu veličinu. Željeli bismo, doduše, nešto veći kapacitet, ali u osnovi je to stadion koji bi se savršeno uklopio na predviđenu lokaciju u gradu Splitu. To je vrlo impresivan projekt.”

Kako izgleda stadion Tehelno polje pogledajte u priloženom videu.

Tema novog splitskog stadiona posljednjih mjeseci je u središtu javne pažnje, jer se raspravlja hoće li se graditi potpuno novi stadion ili rekonstruirati postojeći Poljud. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta predstavio je tri moguća scenarija, a konačna odluka očekuje se nakon studije izvodljivosti.

Tri opcije su:

Osnovna sanacija i energetska obnova postojećeg Poljuda uz paralelnu izgradnju potpuno novog stadiona na lokaciji Brodarica.

Opsežna rekonstrukcija postojećeg stadiona s nadogradnjom suvremenim elementima, VIP zonama, poslovnim prostorima, infrastrukturom prema UEFA standardima te poboljšanjem energetske učinkovitosti i pristupačnosti.

Izgradnja novog stadiona na sadašnjoj lokaciji Poljuda koji zadovoljava sve UEFA standarde.

Hajduk svoje domaće utakmice igra na 46 godina starom Poljudu, stadionu atletskog tipa s kapacitetom preko 33 tisuće gledatelja. Jedan od glavnih razloga interesa za Tehelno polje je što se radi o modernom, isključivo nogometnom stadionu bez atletske staze.

“Najviše nam odgovaraju osnovne funkcije stadiona. Radi se o modernom objektu. Onaj koji trenutno imamo je stariji atletski stadion, a mi želimo izgraditi isključivo nogometni. Najviše me impresionira okruženje u kojem je izgrađen te zakrivljenost tribina.

Kod nas imamo vrlo glasne navijače, tako da bi nam ovo bilo idealno. Čuli smo da je akustika ovdje izvrsna. Ovo je jedan od detalja koji nas zanimaju, ali jednako tako i sam način izgradnje i funkcionalnost, sve bi to za nas moglo vrlo dobro funkcionirati”, rekao je Bilić.

Predstavnici Hajduka priznali su da ih je stadion u Bratislavi najviše impresionirao u usporedbi s drugim europskim arenama:

“Među onima koje smo vidjeli, ovaj bi stadion za nas savršeno odgovarao na jednoj od lokacija. Sjajno je izveden. Funkcionalnost je izvrsna, prostor je optimalno iskorišten, VIP zone su vrlo dobro smještene.

Također je vrlo pogodan i za druga događanja. Kao što smo čuli, radi se o stadionu koji ima potencijal korištenja i za druge svrhe, što je za nas vrlo zanimljivo, budući da bi vlasnici bili Grad i potencijalno država. Upravo te funkcije čine ga jednim od najatraktivnijih stadiona koje smo vidjeli.”

Iako Slovačka općenito ima dobru stadionsku infrastrukturu, Hajduk je pokazao interes isključivo za ovaj projekt.

“Koristili smo naše konzultante i ovo je u osnovi bio jedini stadion koji smo odabrali u Slovačkoj. Vidjeli smo i neke druge, no Slovačkoj možemo samo čestitati što je u investicijama u sportsku infrastrukturu naprednija. Takve investicije bi se trebale podržavati, ali ovo je u načelu jedini stadion koji smo u Slovačkoj planirali posjetiti”, dodao je Bilić pa nastavio:

“Potencijalni novi stadion mogao bi izgledati vrlo slično ovome, samo bi bio nešto veći. Želimo nešto veći kapacitet, ali iste funkcije. Želimo zakrivljenost stadiona, vrlo strme tribine i da se radi o pravom nogometnom stadionu.”

Ipak, do same realizacije projekta još je dug put.

“Zasad to još nije u fazi realizacije. Grad mora najprije proći cijeli analitički proces. Očekujemo prve početne rezultate možda krajem veljače, tada ćemo znati više. No, radi se o dugoročnom projektu i novi stadion sigurno neće nastati u kratkom roku”, zaključio je Bilić.