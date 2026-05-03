Sjajni Benavidez novim nokautom stigao do titule u trećoj kategoriji pa prozvao legendarnog Canela

Meksički boksač David Benavidez pobjedom nad svojim sunarodnjakom Gilbertom "Zurdom" Ramirezom osvojio WBA i WBO naslove u kruzer kategoriji u subotu navečer u Las Vegasu, osvojivši tako krunu i u trećoj težinskoj kategoriji.
Benavidez (29), već prvak u supersrednjoj i poluteškoj kategoriji, pobijedio je u svojoj 32. borbi, ostajući neporažen, nokautom u šestoj rundi.
Meksikanac rođen u Phoenixu je čak 26 od svoje 32 borbe završavao nokautom. S druge strane, Ramirez (34) je pretrpio tek drugi poraz u 50 borbi.
Benavidez je prvi put nastupao u kategoriji do 90.7 kilograma, a nakon meča je izazvao meksičku legendu Canela Alvareza.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!