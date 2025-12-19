Kovačević: Lokomotiva se uvijek ‘napali’ protiv Dinama, to je njihovo pravo

Dinamo u 18. kolu SHNL-a na Maksimiru dočekuje Lokomotivu, s ciljem da završi polusezonu kao jesenski prvak i započeti pozitivan niz nakon nedjeljne pobjede nad Slaven Belupom (5:2). Dvoboj je zanimljiv i zbog prvog susreta u 9. kolu početkom listopada, kada je Lokomotiva iznenadila Dinamo pobjedom 2:1, a od tada nije upisala nijednu pobjedu.
O opasnostima Lokomotive
“Igraju specifičan nogomet, imaju dobra krila, Pajač, Vešović su iskusni, imate mlade igrače koji uvijek u utakmici protiv Dinama daju više nego što u tom trenutku mogu. Posebno su brzi prema naprijed, na to moramo obratiti pažnju. Vjerujem da ćemo se nametnuti od prve minute i da će se nas najviše pitati.”
O porazu u 9. kolu
“Sigurno postoji sportski motiv za pobjedom nakon tog poraza. Mi smo u ovoj polusezoni pobijedili sve protivnike, još nam je ostala Lokomotiva i vjerujem da ćemo polusezonu završiti s pobjedom.”
O kadru
“U odnosu na utakmicu protiv Slavena, nema Bennacera i Bakrara. Jakirović i Mikić otišli su u Englesku uz mladu momčad. Ostali su svi više-manje spremni, imamo stvarno široki kadar. Zamjene su isto dobri igrači, kvalitetni.”
