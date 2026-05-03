Vatreni briljira u MLS-u: Zabio je svoj 10. gol u 10 utakmica i vodeći je strijelac lige

U pobjedi 2:0 na gostovanju kod New Yorka u 11. kolu zabio je svoj 10. gol ove sezone, čime je u 10 prvenstvenih nastupa došao do istog broja pogodaka, uz dodatne dvije asistencije.

Pogodak je postigao u 53. minuti nakon pravovremenog utrčavanja i preciznog udarca iskosa. S 10 golova dijeli vrh ljestvice strijelaca s Hugom Cuypersom iz Chicago Firea, dok su iza njih Sam Surridge s devet i Lionel Messi s osam pogodaka.

Dallas ga je doveo iz Benfice u veljači 2024. za 9 milijuna eura, a od tada je upisao 77 nastupa uz učinak od 46 golova i 12 asistencija.

Musa je sve važniji i u reprezentaciji Hrvatske. U kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo zabio je protiv Farskih otoka i asistirao protiv Crne Gore, a ukupno ima 10 nastupa za nacionalnu momčad.