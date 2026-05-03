Više od pola stoljeća čekali su trofej, a sada mogu i do dvostruke krune: Legenda sa stilom odlazi u mirovinu

Jedan od najtrofejnijih poljskih klubova gotovo pet i pol desetljeća čekao je trofej u ovom natjecanju, dok je na bilo kakav naslov čekao još od 1988. godine.

Podolski se 2021. vratio u Poljsku i zaigrao za klub iz Zabrzea, nedaleko od Gliwica gdje je rođen. Tada je najavio da će klub u nekoliko godina osvojiti trofej, a to se ostvarilo upravo u njegovoj posljednjoj sezoni.

Bivši igrač Bayerna, Arsenala i Intera toliko se povezao s klubom da je kupio više od osam posto dionica i postao dio vlasničke strukture. Osvajanjem Kupa Górnik je osigurao nastup u trećem pretkolu kvalifikacija za Europsku ligu.

Sezona bi mogla završiti još uspješnije jer je Górnik trenutačno drugi na ljestvici, sa šest bodova zaostatka za Lechom, ali i utakmicom manje.

Podolski je za klub upisao 132 nastupa uz 25 golova i 22 asistencije, dok je ove sezone imao skromnu minutažu, no njegovo iskustvo i utjecaj bili su važni za momčad.