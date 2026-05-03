Hurricanesi poveli u seriji protiv Flyersa

Carolina Hurricanes

Carolina Hurricanesi pobijedili su Philadelphia Flyerse u prvoj utakmici drugog kruga doigravanja Istočne konferencije NHL-a.

Carolina je pobijedila s 3-0 pred svojim domaćim navijačima u Raleighu, a Logan Stankoven postigao je dva gola. Jackson Blake postigao je treći gol, dok je vratar Frederik Andersen obranio svih 19 udaraca za svoj drugi shutout sezone.

Hurricanesi nisu zaostajali ni u jednoj od svojih pet utakmica u doigravanju ove sezone, postigavši ​​golove u drugoj i sedmoj minuti za brzo vodstvo od 2-0.

“Dobro smo počeli i to je bilo ključno za pobjedu“, rekao je trener Carolina Hurricanesa Rod Brind’Amour.

Carolina je u prvom krugu eliminirala Ottawa Senatorse 4-0, dok je Philadelphia eliminirala Pittsburgh Penguinse 4-2.

“Nismo bili dovoljno brzi. Ovo je dobro krštenje za neke od naših igrača, koji su vidjeli kako moraju igrati“, rekao je strateg Philadelphije Rick Tocchet.

Obje momčadi igrale su bez nekih ključnih igrača. Flyersima je nedostajao njihov najbolji strijelac regularne sezone, Owen Tippett, a Hurricanesima branič Aleksander Nikišin.