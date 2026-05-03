Hajduk i Varaždin danas bi mogli ispisati povijest domaćeg nogometa, a Garcia priprema iznenađenje?

Utakmica bi mogla donijeti i povijesni trenutak jer postoji mogućnost da prvi put u SHNL-u na suprotnim stranama od prve minute brane braća – Hajdukov Toni Silić i varaždinski vratar Josip Silić.

Prema najavi Germanijaka, Hajduk se vraća na sustav s četvoricom u obrani, a najveće iznenađenje je Roko Brajković na desnom beku. U zadnjoj liniji trebali bi još biti Šarlija, Marešić i Melnjak, dok u veznom redu Sigur i Pajaziti donose balans između obrane i kreacije. U ofenzivnom dijelu očekuju se Almena, Pukštas i Šego iza kapetana Livaje u vrhu napada.