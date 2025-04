Skomina o kaznenom udarcu za Hajduk protiv Belupa: ‘To ne bi trebao biti penal, VAR intervencija nije bila potrebna’

Podijeli :

Bivši slovenski sudac smatra kako je sudac pogriješio pri dosuđivanju kaznenog udarca u korist Splićana.

Završeno je 28. kolo SuperSport HNL-a i sezona ulazi u samu završnicu – napetija nego ikad. Hajduk je iskoristio kiks Dinama i zasjeo na vrh ljestvice zahvaljujući važnoj gostujućoj pobjedi protiv Slaven Belupa. Splićani su tako zadržali minimalnu prednost pred Riječanima, koji su također bili uspješni na gostovanju kod Lokomotive i ostali u borbi za titulu.

Uz uzbudljive utakmice i iznenađujuće rezultate, nije manjkalo ni kontroverznih sudačkih odluka, a osobito je bilo zanimljivo čuti mišljenje Damira Skomine o situacijama iz utakmice Hajduk – Slaven Belupo.

Hajduk je na gostovanju u Koprivnici slavio s minimalnih 0:1, a jedini gol postigao je Marko Livaja s bijele točke. Ipak, Skomina smatra kako je tom penalu prethodila pogrešna sudačka odluka:

“Jako teško. Zvao sam par bivših kolega i po njima to nije za VAR intervenciju, da je sudac dosudio penal na terenu to bi ostalo jer nema jasne pogreške. Trebalo je ostati pri onome što je sudac pokazao na terenu. Suci imaju jasne preporuke od Komisije i baš me zanima njihovo izvješće u ponedjeljak. Za mene to nije VAR intervencija i ne bi trebao biti penal.”

Komentirao je još dvije sporne situacije iz utakmice u Splitu. Prva je ona iz 79. minute kada su igrači Belupa tražili penal zbog Rakitićevog igranja rukom:

“Tu nema govora. Rakitić je prvo odigrao s nogom, a zatim ga lopta pogađa u ruku. Da je ruka bila i otvorenija, također ne bi bilo penala.”

Skomina također smatra kako je sudac ispravno odlučio nastaviti s igrom kad je Kalik pao u šesnaestercu u 96. minuti:

“Igra se dalje, nema govora o penalu. Vidi se da je Kalik odlučio pasti čim osjeti ruke na tijelu. Trebalo bi biti nekog jasnog potezanja. Nema govora o kaznenom udarcu.”

Hajduk je vodeći u prvenstvu s 54 boda, dok je Rijeka druga s bodom zaostatka. Trećeplasirani Dinamo ima 46 bodova.