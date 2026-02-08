Sanchez: Imali smo problema s ozljedama i suspenzijama, a i situacija s travnjakom nije najbolja

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Rijeka i Dinamo remizirali su bez pogodaka (0:0) u derbiju i posljednjem susretu 21. kola SuperSport HNL-a. Riječani su osvojenim bodom ostali na petom mjestu s 29 bodova, dok je Dinamo zadržao vodeću poziciju na ljestvici s 45 bodova, četiri više od Hajduka na drugom mjestu.

Bio je to treći ovosezonski ogled ovih suparnika, a nakon dvije pobjede Dinama ovaj put nije bilo pobjednika. U sljedećem kolu Dinamo će u subotu, 14. veljače od 15 sati, na Maksimiru ugostiti Istru 1961, dok će Rijeka istog dana na Rujevici dočekati Varaždin u 17:15.

Nakon utakmice izjavu je dao trener Rijeke, Victor Sanchez:

“Uvijek se pokušavamo pripremiti za tri boda, no ne možeš uvijek uspjeti. Počeli smo jako dobro, situacija s travnjakom nije bila najbolja. Dinamo nam je stvarao probleme, ali odlično smo se branili. Kada ne primamo golove, to je jako dobro za nas, moramo još raditi na napadu. U konačnici možemo biti zadovoljni bodom.

Teško nam je držati ovakav tempo. Fruk je nedavno krenuo trenirati s ekipom, teže je kreirati i napad na ovakvom travnjaku. Rijeka je jedina momčad koja je igrala sve pretkvalifikacijske utakmice, zato je isto teško. Imali smo problema i sa suspenzijama i ozljedama.”

“Jako teška utakmica. Igrali smo protiv najbolje momčadi u ligi. Uvjeti su na terenu bili teški, igračima je bilo teško igrati. Puno su mi se žalili. No borili su se do kraja. Nismo uspjeli stvoriti puno šansi. To nam se događa u zadnje vrijeme. Igrali smo dobro u obrani, odlično smo branili prekide”, rekao je trener Rijeke na konferenciji za medije.