Saga ide dalje: Mlačić neće konkurirati ni za utakmicu s Istrom?

Situacija oko transfera Branimira Mlačića u Inter i dalje je neizvjesna.
Iako je Hajduk već dogovorio odštetu od 5,5 milijuna eura uz bonuse i ostanak igrača na posudbi, posao je zapeo na strani igrača i njegova oca, koji traže dodatne garancije vezane uz daljnji razvoj.
Zbog neriješenog transfera Mlačić vrlo vjerojatno neće konkurirati za utakmicu protiv Istre, prenosi Dalmatinski portal.
Propustio je i posljednje dvije pripremne utakmice protiv Posušja i Širokog Brijega, pa trener Gonzalo Garcia mora tražiti nova rješenja u obrani, uz povratak Marina Skelina, oporavak Zvonimira Šarlije te već dostupnog Rona Racija.
Tako bi se Mlačić mogao pridružiti izostancima Ante Rebića, Marka Livaje i Rokasa Pukštasa, no za razliku od njih ne zbog kartona ili ozljede, već specifične situacije oko transfera.
Susret Hajduka i Istre igra se u nedjelju, 25. siječnja, od 15 sati na Poljudu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!