VIDEO / Ovo nikad niste vidjeli: Kristijan Jakić doživio bizarnu ozljedu!

Podijeli :

U 18. kolu Bundeslige Augsburg i Freiburg su odigrali 2:2. Za domaćina je od prve minute igrao Kristijan Jakić, a za goste Igor Matanović.

U prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, a onda smo uoči nastavka susreta mogli vidjeti jednu od najbizarnijih ozljeda ikad koja se dogodila upravo Jakiću. Hrvatski reprezentativac i bivši igrač Dinama s ostatkom momčadi spuštao se niz stepenice, a onda se u jednom trenutku uhvatio za mišić i sjeo. Nije mogao nastaviti susret i umjesto njega je ušao Elvis Rexhbecaj.

VIDEO / Remi u Stuttgartu, Juranovićev Union se spasio u završnici

Ozljeda Jakića nije utjecala na ulazak Augsburga u drugo poluvrijeme, s obzirom da u 47. stigli do vodstva preko Alexisa Claudea-Mauricea, a onda je samo dvije minute kasnije Rexhbecaj zabio za 2:0.

Ipak, Freiburg se ekspresno vratio u susret i to s dva pogotka u dvije minute. Prvog je postigao Yuito Suzuki u 60., a onda je hrvatski napadač Igor Matanović u 62. poravnao na 2:2. Taj pogodak možete pogledati OVDJE.

U 80. minuti Matanović je ponovno zatresao mrežu i zabio za 2:3, no pogodak je poništen nakon što je linijski sudac signalizirao da je lopta cijelim obujmom prešla liniju prilikom Suzukijeva ubačaja. Spornu situaciju pogledajte OVDJE.

Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao. Augsburg sada ima 16 bodova i nalazi se na 15 mjestu, dok je Freiburg osmi s 24 boda na kontu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.