Pukštas odlazi iz Hajduka? Na Poljud su stigle ozbiljne ponude iz Engleske i Italije

xLukaxKolanovicx via Guliver

Američki veznjak je blizu odlaska iz Hajduka.

Talentirani veznjak Hajduka, mogao bi uskoro napustiti Split.

Amerikanac koji korijene vuče iz Litve u Hajduku je od 2020., dok za seniorski tim nastupa od 2022. godine. Od prve sezone u seniorskom nogometu priča se o njegovom izlaznom transferu, no to se još uvijek nije dogodilo.

Međutim, čini se kako će Pukštas konačno dočekati transfer u aktualnom prijelaznom roku. Nekoliko skauta je stiglo na Poljud kako bi pratili Pukštasa u utakmici 3. kola HNL-a protiv Slaven Belupa, a dobro upućeni Dalmatinski portal tvrdi kako Hajduk već ima nekoliko ponuda na stolu:

“Hajduk ima dvije jako ozbiljne ponude za Rokasa Pukštasa i može se očekivati da do kraja ljetnog prijelaznog roka promijeni sredinu. Radi se o klubovima iz Serie A i Championshipa, što je jedino što se u ovom trenutku može znati. Njegova partija protiv Slaven Belupa, gdje su ga došli gledati uživo, samo je još doprinijela cijeloj priči. Pukštas je već dugo na meti klubova iz inozemstva, a sada opet možemo reći da je jako živa i ozbiljna priča oko njegovog transfera, naravno, uz odštetu koja će zadovoljiti Hajduk”, navodi spomenuti izvor.

Pukštas je za Hajduk odigrao 101 utakmicu, a postigao je 14 golova te podijelio pet asistencija.