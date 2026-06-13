Ivan Bebek večeras debitira na Svjetskom prvenstvu

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U ponoć po hrvatskom vremenu će na MetLife stadionu u New Yorku Brazil i Maroko odigrati prvu utakmicu skupine C na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Ta utakmica jedna je od najisčekivanijih, a posebno će je pratiti i hrvatska publika.

Tamo će u VAR sobi na mjestu drugog pomoćnika biti Ivan Bebek, nekada najbolji hrvatski sudac. On će tako debitirati na Svjetskom prvenstvu što će biti i prvi put da Hrvatska, od svoje samostalnosti, ima suca na najvećoj svjetskoj pozornici. Glavni sudac te utakmice je Slovenac Slavko Vinčić pa ne čudi što je u VAR sobi netko od Balkanaca zbog lakše komunikacije.

Hrvatska će imati suca na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi Hrvatska ima suca na Svjetskom klupskom prvenstvu

Inače, posljednji hrvatski sudac koji je sudio na Svjetskom prvenstvu bio je Damir Matovinović. On je 1982. godine na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj sudio ogled Brazila i Novog Zelanda. Tako će Brazil ostati zapisan u povijesnim knjigama hrvatskih sudaca.