Pjaca: Trebamo čekati kiks Rijeke i to je to

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Images

Ofenzivac Dinama se nakon pobjede protiv Hajduka osvrnuo na borbu za naslov.

Nakon velikog derbija na Poljudu došlo je do obrata na vrhu ljestvice, nogometaši Dinama su zasjeli na prvo mjesto nakon pobjede protiv Hajduka od 3-1 (0-0) u 33. kolu HNL-a.

Pred 32.000 gledatelja Dinamo je nastavio pozitivan, a Splićani negativan niz. Sada je Dinamo prvi i ima 58 bodova. Po 56 imaju Rijeka i Hajduk, s tim da riječki sastav ima utakmicu manje koju će odraditi na domaćem terenu protiv Gorice u nedjelju.

Svi su golovi postignuti u drugom poluvremenu, a Dinamo je poveo u 51. minuti nakon velike pogreške domaćeg vratara Ivana Lučića. Strijelac je bio Julien Pierre-Gabriel. Hajduk je izjednačio u 56. minuti golom Marka Livaje, ali je u 65. Sandro Kulenović glavom zabio za novo vodstvo i 2-1 Dinama. Sve je zaključeno u 102. minuti kada je Petar Sučić bio strijelac za konačnih 3-1.

Utakmicu je komentirao krilni napadač Dinama – Marko Pjaca – koji je asistirao Kulenoviću za drugi pogodak Modrih:

“Uvijek volim pomoći ekipi. Jako mi je drago što smo pobijedili, danas ćemo proslaviti, a onda se usredotočiti na preostale utakmice. Bliže smo naslovu prvaka. Sada je, što se Hajduka tiče, sve u našim rukama. Trebamo čekati kiks Rijeke i to je to. Mi trebamo ići na sve pobjede do kraja, vrlo jednostavno.”

Pohvalio je atmosferu na rasprodanom Poljudu:

“Odlična. Ovdje je uvijek kvalitetna atmosfera, nije jednostavno za igrati, tako je bilo i danas. Pobijedili smo i to je najvažnije.”

Upitan je hoće li navijati za Hajduk u Jadranskom derbiju:

“Ima još do te utakmice. Čudna je ovo sezona, nikad se ne zna tko će kada kiksati. Vidjet ćemo.”

Komentirao je lošu formu Hajduka:

“I mi i Rijeka i Hajduk smo imali bolje i lošije dijelove sezone. Oni trenutačno prolaze kroz jedan lošiji. Dobra su ekipa, vjerujem da se sreća okreće, ovog puta nije bila na njihovoj strani. Nisam gledao sve utakmice da bih mogao detaljnije komentirati zašto su izgubili, ali drago mi je što su i danas.”

Dinamo je sada vodeći s 58 bodova, dok je Rijeka druga s 56, ali i jednom odigranom utakmicom manje. Hajduk je treći s istim bodovnim učinkom kao Rijeka.