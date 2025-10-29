Ovo je vjerojatni sastav Hajduka za okršaj s Cibalijom u Kupu

Hajduk danas od 15.30 sati lovi šestu pobjedu zaredom i četvrtu gostujuću u nizu. Splitski klub gostuje kod Cibalije u osmini finala Kupa.
Trener Hajduka Gonzalo Garcia dao je poštedu Ivici Ivušiću i Anti Rebiću, zbog lakše ozljede otpao je Luka Hodak, a od ranije su ozlijeđeni Marko Livaja, Ismael Diallo i Marino Skelin.
“Obje momčadi žele proći dalje i biti konkurentne u Kupu. I mi imamo veliku želju i moramo pokazati pobjednički mentalitet, bez traženja izgovora. Na terenu moraju biti oni koji će dati sve od sebe. U dobrom smo ritmu – četiri pobjede zaredom donijele su nam samopouzdanje. Bitno je da u svakoj utakmici odradimo svoj zadatak. Planiram napraviti nekoliko izmjena, ali neće ih biti mnogo. Neki mlađi igrači dobit će priliku za igru. Fokusirani smo na Cibaliju, a o sljedećim utakmicama razmišljat ćemo nakon srijede”, poručio je u najavi susreta Garcia.
Očekivani sastav Hajduka: Silić – Karačić, Šarlija, Gonzalez, Melnjak – Pajaziti, Guillamon – Almena, Pukštas, Bamba – Šego
Ako danas nakon 90 minuta bude neriješeno, igrat će se produžeci, a ako i nakon 120 minuta ne bude pobjednika, odluka o prolasku dalje past će izvođenjem jedanaesteraca.
