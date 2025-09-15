Osijek mijenja travnjak na Opus Areni, evo koliko neće igrati na svom stadionu

Iako je zahvat bio planiran po završetku prošle sezone, odgođen je zbog lipanjskog ogleda Hrvatske i Češke, pa je izabran rujan kao povoljniji termin za vegetaciju.

Osijek deklasirao Vukovar za prvu pobjedu u HNL-u ove sezone, hattrick Omerovića

Riječ je o redovnom održavanju jer klub svake dvije godine ima mogućnost besplatno mijenjati podloge na glavnom i pomoćnom terenu. Prošlog ljeta obnovljen je pomoćni, a sada je na redu glavni travnjak.

Zbog radova Osijek će igrati pet uzastopnih gostovanja (Istra 1961, Gorica, Slaven Belupo, Dinamo i Rijeka), dok bi se na Opus Arenu trebao vratiti početkom studenoga protiv Varaždina.