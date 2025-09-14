Osijek deklasirao Vukovar za prvu pobjedu u HNL-u ove sezone, hattrick Omerovića

Nogometaši Osijeka upisali su premijernu pobjedu ove sezone u 6. kolu HNL-a, na domaćem terenu, u slavonskom derbiju, pobijedili su Vukovar 1991 s uvjerljivih 4:0 (2:0).

Osijek je poveo u 32. minuti golom Luke Jelenića , dok je u nadoknadi prvog dijela Nail Omerović povećao na 2:0. Omerović je svoj drugi pogodak zabio u 73. minuti za 3:0, a ‘hat-trick’ je kompletirao pogotkom u 87. za konačnih 4:0.

Bio je ovo osim slavonskog i derbi začelja jer su se susrele dvije momčadi koje do ove nedjelje nisu imale niti jednu prvenstvenu pobjedu te su zauzimale posljednje dvije pozicije na ljestvici.

Osijek sada ima šest bodova kao i Rijeka te se nalazi na šestom mjestu ljestvice. Vukovar 1991 je i dalje bez pobjede, na posljednjem mjestu, s dva boda.

Od samog početka Osječani su nasrnuli na suparnika, a prvu veliku priliku imao je Omerović u 10. minuti kada je umjesto mreže naciljao okvir vrata. Pritiskao je svim silama Osijek i obrana Vukovara 1991 popustila je u 32. minuti. Nakon kornera gosti nisu uspjeli raščistiti situaciju, a Pavičić je loptu proslijedio do Jelenića koji je lakoćom zabio za 1:0.

U 39. minuti je Vukovar 1991 samo nakratko bio blizu izjednačenja. Dosuđen je jedanaesterac za goste, ali je na poziv VAR-a sudac Čulina otišao pregledati snimku i potom poništio svoju prvotnu odluku.

Na odmor je Osijek otišao s dva gola prednosti i to nakon što je debelo u nadoknadi Omerović odlično pogodio iz slobodnog udarca za 2:0.

Žestok je bio slavonski derbi tijekom prvog poluvremena, a intenzitet nije splasnuo niti u nastavku, s tim da je u drugih 45 minuta bolji bio Vukovar 1991. Gosti su mogli smanjiti već u 47. minuti. Banovec je pucao glavom s deset metara, ali je odlično reagirao osječki vratar Malenica.

Napadao je Vukovar 1991 i tražio put barem do boda, ali je utakmica odlučena u 73. minuti. Domaći sastav je povukao kontranapad kojeg je drugim golom na utakmici okrunio Omerović, tada za 3:0. Pokušao je Vukovar 1991 do kraja zabiti barem počasni pogodak, ali nisu uspjeli niti u tom naumu, već su primili još jedan gol.

U 87. minuti je do ‘hat-tricka’ došao Omerović koji je dobro reagirao nakon što je Šopov pogodio okvir gostujućih vrata.