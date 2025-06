Novi napadač Dinama za SK otkrio što ga je privuklo na Maksimir: ‘Svaka čast svima, ali…’

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Da život ponekad piše čarobne stvari najbolji je primjer Lovre Kulušića.

Osamnaestogodišnji Šibenčanin nedavno je potpisao višegodišnji ugovor s Dinamom, postavši tako član najtrofejnije hrvatske momčadi. Prije samo godinu dana mladi napadač promoviran je u prvu momčad novog prvoligaša sa Šubićevca, za koju je debitirao u drugoligaškom društvu, a još je nastupao i za juniore Narančastih.

Polako se iz sjene probijao u momčad Marija Carevića, koji je raspolagao s ofenzivnim kadrom koji su predvodili prekaljeni Santini, potom Božić, Majić, Laća… U protekloj sezoni SHNL-a (24/25) Kulušić je postigao 4 gola uz 1 asistenciju, skrenuvši pozornost svojim igrama ka mnogim klubovima, kako iz SHNL-a, tako i Europe.

Šibenskog talenta u svojim redovima željeli su vidjeti Atalanta, Sparta Prag, Salzburg, prije toga i Werder i Rijeka. No, Dinamo je bio najkonkretniji, a takvim epilogom prezadovoljan je i Lovre.

“Presretan sam takvim ishodom ove transfer priče. Svaka čast svim navedenim klubovima, ali Dinamo je Dinamo”, odmah nam je iz prve potvrdio zadovoljstvo potpisom za Dinamo mladi hrvatski reprezentativac.

U Maksimiru su ga dočekali velikani hrvatskog nogometa predvođenim legendarnim Zvonimirom Bobanom, i malo je reći da je impresioniran svime.

“Apsolutno, na svakom koraku se vidi Dinamova veličina, od stadiona, organizacije kluba, uvjeta, razgovora. Od prvog kontakta, preko liječničkog pregleda do završnog potpisa, sve je to ostavilo jedan veliki dojam na mene.”

Čime ga je „kupio“ Dinamo?

“U prvom redu to je njihov plan, budućnost. U razgovoru s trenerom Kovačevićem, potom Zvonimirom Bobanom, i sportskim direktorom uvjerili su me da žele stvoriti još jači kolektiv, koji će počivati na mlađim igračima, i to me uz sve ovo ostalo, ugled, povijest, tradiciju, navijače privuklo u Dinamo. Oni mene vide u svojim kako sadašnjim, tako i budućim planovima, i to je za svakog mladog igrača velika stvar. Uostalom, ostajem u HNL-u, u našem okružju kojeg sam upoznao igrajući za Šibenik.”

Lovru puno ne uzbuđuju ni priče kako će brzo iz Maksimira negdje na posudbu, vjerojatno u Vukovar 1991.

“Ne zamaram se time, ja sam se stavio na raspolaganje treneru Kovačeviću, priključio se pripremama, u planu je odlazak na bazične pripreme u Sloveniju gdje jedva čekam početak rada, susret s novim suigračima i da se pokušam nametnuti. Ali, ako se pokaže da je za sve najbolja opcija odlazak na posudbu, nemam ništa protiv. Dapače, mlad sam, tek mi je 18 godina, željan sam igre, napredovanja i sigurno sam maksimalno motiviran. Najvažnije je da sam Dinamov igrač, i sve ću napraviti da se dokažem, i zaigram za prvu momčad Dinama, koja se stalno bori i osvaja domaće trofeje, igra u Europi, Ligu Prvaka…”

Kakav je osjećaj biti dio uistinu velike niske velikih šibenskih nogometaša koji su igrali za Dinamo; od Ratka Kacijana, Krasnodara Rore, Gorana Jurišića, Ivana Ninića do novije ere Schildenfelda, Rukavine, Ademija, Bulata…

“Velika čast u prvom redu, ali i jedna obveza i izazov. Sve su to veliki igrači, velikani koji su ostavili duboki trag u Dinamu. A ja mogu samo sanjati da ću pokazati barem dio toga, i opravdati svoj dolazak u ovako veliki klub.”

Kula, kako ga zovu proteklu sezonu pamtit će i po nastupima za mlade hrvatske selekcije, a vrhunac je bio poziv izbornika Ivice Olića za U21 reprezentaciju.

“Kao što ste rekli, sezona kao iz snova za mene, potpis za Dinamo, nastupi za U21, U19 selekcije, me nešto nezaboravno. Još prošle godine igrao sam za juniore Šibenika, prije toga kadete… Ovom prilikom zahvalio bih se svim svojim trenerima; od Škole nogometa „Joso Bego“ iz Šibenika, prvim trenerima Bobanoviću i Petroviću, potom svim trenerima iz HNK Šibenik, koji su me vodili. Sanjao sam o debiju za prvu momčad Šibenika, potom prvi gol… Sve se to realiziralo, ali ne letim u oblacima. Možda kako kažete ide dosta brzo taj moj razvoj, ali sve sam to zaslužio na terenu, radom na treninzima, utakmicama.”

Velika žal u ovoj nezaboravnoj sezoni ostaje ispadanje Šibenika u niži rang, a potom i potpuni krah kluba sa Šubićevca izbacivanjem u 3. NL jug.

“To je nešto što nikako ne mogu prežaliti, nismo zaslužili tako završiti, posebno što se nas igrača tiče. Borili smo se kao lavovi, nismo se nikad predali, malo, jako malo je nedostajalo da ostanemo u ligi… Nažalost, sve se urotilo protiv. Žao mi je suigrača, koji su sve dali da Šibenik izbori ostanak… Krivo mi je i zbog naših navijača. Nadam se da će se Šibenik brzo osoviti na noge, podići i krenuti prema vrhu, gdje mu je po svemu mjesto.”

Nadamo se da će i Lovre svoj raskošni talent razviti posve i u Dinamu, potom i u hrvatskom dresu. Za to ima sve potrebne reference…