Nevistiću propao transfer: Ostaje u Dinamu

Ronald Gorsic CROPIX vis Guliver

Ivan Nevistić (27) ostat će u Dinamu barem do ljeta. Iako je nakon dolaska Dominika Livakovića na posudbu iz Fenerbahčea bio blizu odlaska, zasad nastavlja u zagrebačkom klubu.

Prošlog tjedna pojavile su se informacije da je njegov transfer u Cracoviju zapeo, a sada je potvrđeno da je posao definitivno propao. Kako je danas zadnji dan prijelaznog roka u Poljskoj, više nema mogućnosti da ove zime prijeđe u taj klub.

Nevistić ima ugovor s Dinamom do ljeta 2028., a njegova budućnost za sljedeću sezonu ovisit će o raspletu situacije s Livakovićem. Dinamo je za posudbu prvog vratara hrvatske reprezentacije Fenerbahčeu platio 200 tisuća eura. U dogovoru nema opcije otkupa, no očekuje se da će dva kluba o eventualnom trajnom transferu razgovarati do kraja sezone.

Trener Mario Kovačević početkom veljače, nakon susreta HNK Rijeka i GNK Dinamo Zagreb, potvrdio je da je Ivan Nevistić bio nadomak odlaska iz kluba te zato nije konkurirao za tu utakmicu.

Ipak, golman se ubrzo vratio u kadar i bio među opcijama za dvoboj protiv KRC Genk, koji je Dinamo izgubio 1:3, uz tri primljena gola Dominik Livaković. Uz njih dvojicu, Kovačević na raspolaganju ima i vratare Ivan Filipović te Danijel Zagorac.

Nevistić, rođen u Đakovu, nogometno je odrastao u NK Osijek, a afirmirao se kao prvi vratar NK Varaždin i potom Rijeke. U zimu 2020. Dinamo ga je otkupio iz Rijeke za tri milijuna eura. Plan je bio da Livaković ode sljedećeg ljeta, no zbog poremećaja na tržištu uzrokovanih pandemijom transfer nije realiziran.

Kako Livaković tada nije napustio klub, Nevistić je dugo bio njegova zamjena, a veću minutažu dobio je tek nakon Livakovićeva transfera u Fenerbahçe SK. Za Dinamo je skupio 86 nastupa, primio 92 gola i 35 puta sačuvao mrežu netaknutom. Prema procjeni Transfermarkt, njegova tržišna vrijednost iznosi oko milijun eura.