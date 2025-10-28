Mladi hajdukovac neće nastupiti protiv Cibalije, poznat je i razlog

Luka Hodak, mladi desni bek koji je u posljednjim susretima s Istrom i Goricom ostavio odličan dojam, osjetio je zatezanje u mišiću zadnje lože i dobio poštedu. Ozljeda nije ozbiljna, a trebao bi biti spreman za vikend i gostovanje kod Slaven Belupa u Koprivnici.

Hajduk je na vrhu HNL-a, simulacije otkrivaju koliko će im bodova trebati za titulu Garcia pred Cibaliju: ‘Neću puno mijenjati sastav’

Na put ne ide ni reprezentativni vratar Ivica Ivušić, koji nije bio planiran za nastup protiv drugoligaša, prenosi Dalmatinski portal.

Također, Hajduk će biti bez kapetana Marka Livaje, a očekuje se da bi se i on mogao vratiti u sastav za susret protiv Slaven Belupa. Ismael Diallo i Marino Skelin i dalje su izvan pogona.