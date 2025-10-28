Mladi hajdukovac neće nastupiti protiv Cibalije, poznat je i razlog

Hajduk će u srijedu od 15:30 u Vinkovcima odigrati utakmicu osmine finala SuperSport Hrvatskog kupa protiv Cibalije, ali bez nekoliko važnih igrača.
Luka Hodak, mladi desni bek koji je u posljednjim susretima s Istrom i Goricom ostavio odličan dojam, osjetio je zatezanje u mišiću zadnje lože i dobio poštedu. Ozljeda nije ozbiljna, a trebao bi biti spreman za vikend i gostovanje kod Slaven Belupa u Koprivnici.
Na put ne ide ni reprezentativni vratar Ivica Ivušić, koji nije bio planiran za nastup protiv drugoligaša, prenosi Dalmatinski portal.
Također, Hajduk će biti bez kapetana Marka Livaje, a očekuje se da bi se i on mogao vratiti u sastav za susret protiv Slaven Belupa. Ismael Diallo i Marino Skelin i dalje su izvan pogona.
