Mladi hajdukovac neće nastupiti protiv Cibalije, poznat je i razlog

Nogomet 28. lis 202517:25 0 komentara
Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk će u srijedu od 15:30 u Vinkovcima odigrati utakmicu osmine finala SuperSport Hrvatskog kupa protiv Cibalije, ali bez nekoliko važnih igrača.

Luka Hodak, mladi desni bek koji je u posljednjim susretima s Istrom i Goricom ostavio odličan dojam, osjetio je zatezanje u mišiću zadnje lože i dobio poštedu. Ozljeda nije ozbiljna, a trebao bi biti spreman za vikend i gostovanje kod Slaven Belupa u Koprivnici.

Na put ne ide ni reprezentativni vratar Ivica Ivušić, koji nije bio planiran za nastup protiv drugoligaša, prenosi Dalmatinski portal.

Također, Hajduk će biti bez kapetana Marka Livaje, a očekuje se da bi se i on mogao vratiti u sastav za susret protiv Slaven Belupa. Ismael Diallo i Marino Skelin i dalje su izvan pogona.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet