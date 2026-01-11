Krovinović golčinom donio pobjedu Hajduku u Zmijavcima na otvaranju priprema

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Splitski Hajduk je s treninzima krenuo početkom tjedna, a danas su od 14 sati odigrali prvu provjeru pred nastavak sezone u gostima protiv drugoligaša Croatije Zmijavci i slavili s 2:1.

U prvom poluvremenu Hajduk je igrao u sastavu: Silić – Hodak, Mlačić, Skelin, Hrgović – Guillamon, Skoko, Almena – Durdov, Bamba, Šego.

Hajduk je poveo u 8. minuti nakon što je Šimun Hrgović iskosa s 13 metara poslao loptu u suprotni kut. Bijeli su nakon zgoditka stvorili još nekoliko prilika, no nisu povećali prednost.

Domaćin je to iskoristio i izjednačio u 39. minuti, nakon što je Hugo Guillamon izgubio loptu na 20 metara od Tonija Silića, precizan je bio Bruno Brajković za 1:1.

U drugom poluvremenu Hajduk je igrao u sastavu: Fesyuk – Sigur, Gabrić, Raci, Melnjak – Krovinović, Pajaziti, Kalik – Brajković, Rebić, Livaja.

U 59. minuti, kapetan Marko Livaja je pogodio gredu, a onda su Bijeli dvadeset minute kasnije zabili pobjednički pogodak. Filip Krovinović lijepo je zahvatio loptu lijevom nogom te iz voleja pogodio neobranjivo za konačnih 2:1.

Sljedeći test pred Splićani bit će u srijedu, 14. siječnja, kada igraju protiv Posušja na Poljudu. Susret će biti zatvoren za gledatelje.