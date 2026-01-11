S juniorima Hajduka igrao je finale Lige prvaka, nije prošao probu u trećeligašu, a sada je otpisan u Karlovcu!

Desni bek po isteku ugovora napustio je Hajduk, a prije dolaska u Karlovac pokušao je izboriti angažman u Njemačkoj, gdje je bio na probi u novopečenom trećeligašu Schweinfurtu, ali nije zadovoljio.

U Karlovcu se također nije nametnuo. Naime, za momčad Igora Pamića upisao je samo tri nastupa u kojima je skupio ukupno 60 minuta, svaki put ulazeći s klupe.

Podsjetimo, Đolonga je bio dio Hajdukove juniorske generacije koja je igrala finale Lige prvaka mladih protiv AZ Alkmaara 2023., ali se u seniorskom nogometu nije uspio probiti te je skupio tek dva nastupa za prvu momčad Bijelih.

Prema Transfermarktu, njegova tržišna vrijednost sada iznosi 50 tisuća eura. Ranije je bio na posudbi u Solinu, gdje je skupio 20 nastupa u drugoj ligi, a ima i jedan nastup za hrvatsku U-19 reprezentaciju.