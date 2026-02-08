Kovačević otkrio tko odlazi iz Dinama pa poručio: Bili smo bliže pobjedi

Podijeli :

Rijeka i Dinamo remizirali su bez pogodaka (0:0) u derbiju i posljednjem susretu 21. kola SuperSport HNL-a. Riječani su osvojenim bodom ostali na petom mjestu s 29 bodova, dok je Dinamo zadržao vodeću poziciju na ljestvici s 45 bodova, četiri više od Hajduka na drugom mjestu.

Bio je to treći ovosezonski ogled ovih suparnika, a nakon dvije pobjede Dinama ovaj put nije bilo pobjednika. U sljedećem kolu Dinamo će u subotu, 14. veljače od 15 sati, na Maksimiru ugostiti Istru 1961, dok će Rijeka istog dana na Rujevici dočekati Varaždin u 17:15.

Nakon utakmice izjavu je dao trener Dinama, Mario Kovačević:

“Bili smo bliže pobjedi, ali nismo uspjeli dati gol. Čvrsta utakmica, oni su bili dosta agresivni, ali nismo im ništa dozvolili. Falila nam je jedna prava akcija da zabijemo, ali mogu biti zadovoljan bodom na Rujevici. Ne mogu zamjeriti puno igračima, htjeli su do zadnje minute, ali vratit će nam se drugi put”, rekao je Kovačević nakon utakmice.

“Imamo dobar kadar, radim s igračima na terenu, a drugi ljudi odlučuju hoće li se nešto događati. Bilo bi dobro, ali ima tko igrati. Prvenstvo ćemo završiti onako kako želimo.”

U zapisniku za ovaj susret nije bilo Ivana Nevistića.

“Da, on završava transfer pa ga zato nismo vodili”, rekao je Kovačević.

“Cijelu utakmicu smo bili bolji. Ostaje žal s naše strane da nismo uspjeli zabiti gol. Znao sam da je Rijeka dobra, ali ja gledam svoju ekipu. Rijeka je bila agresivna i čvrsta, a mi smo dobro odgovorili. Rijeka se malo ispuhala i nismo im dozvolili nijedan udarac u okvir našeg gola. Moramo biti bolji prema naprijed”, rekao je Kovačević.

Pobijedili smo Rijeku dvaput, tražili smo i danas pobjedu do zadnje minute, ali nije išlo. Nisam htio puno mijenjati, vjerovao sam da možemo ovako zabiti gol. Što se tiče ozlijeđenih igrača, mislim da će Lisica uskoro trenirati sto posto s momčadi.

Možda već bude igrao protiv Istre. Bennacer će se još neko vrijeme oporavljati, ali i njega možemo brzo očekivati u sastavu. Nevistić je blizu odlaska. Ne bi bilo dobro da ga vodimo na utakmicu pa da nam ode na posudbu šest mjeseci”, rekao je trener Dinama na konferenciji za medije.