Kovačević: Igrači su preozbiljni i znaju da nema opuštanja. Bennacer? Bilo bi sjajno da može zamijeniti Mišića, ali…

Podijeli :

xxRonaldxGorsicx via Guliver

U 26. kolu SuperSport HNL-a Dinamo će na domaćem terenu ugostiti Slaven Belupo (subota, 17:15).

Susret je na konferenciji za medije najavio trener Mario Kovačević, koji je govorio o stanju u momčadi nakon pobjede u derbiju.

“Jako je dobro kad se pobijedi u derbiju, malo smo se i proveselili. No od utorka smo se počeli pripremati, svjesni da prvenstvo još nije gotovo. Da nema kartona, sve bi bilo idealno, ali nismo ni mogli očekivati da će svi igrati. Hoxha i Lisica treniraju s nama i bit će u kadru. Vratio se i Bennacer, no tek ćemo vidjeti koliko možemo na njega računati. Od juniora je s nama Šunta, dok će ostali igrati za svoju momčad”, rekao je Kovačević.

Trener Dinama potvrdio je da se Ismael Bennacer vraća u kadar, ali je naglasio da neće žuriti s njegovim povratkom na teren:

“Nisam još toliko razmišljao o Bennaceru. Prije svega, drago mi je da se vratio. Kontrolni pregled je pokazao da je sve u redu. Bilo bi sjajno da može odmah zamijeniti Mišića, ali nećemo žuriti.”

Kovačević je istaknuo da, unatoč pobjedi u derbiju, nema prostora za opuštanje:

“Uvijek postoji opasnost da se igrači opuste, ali oni su svjesni i preozbiljni te znaju da za opuštanje nema mjesta. Igramo protiv dobre momčadi koja je svima uzela bodove osim nama. Imaju iskusne igrače, cijenimo ih i sigurno se nećemo opustiti, ovo je prevažna utakmica. Oni igraju otvoren nogomet, kao i mi, stoga očekujem dobru utakmicu.”

Dotaknuo se i dosadašnjeg tijeka sezone te podrške koju ima:

“Bilo je teško očekivati da će sve biti idealno. No, gledam samo svoj rad i ono na što mogu utjecati. Moram zahvaliti svima u klubu na podršci. Znao sam da će doći pozitivno razdoblje i da ćemo igrati dobro. U HNL-u igramo dobro, sve je bilo dobro osim utakmice protiv Genka, i znam da možemo još bolje.”

Na kraju je kratko prokomentirao i nadolazeći ljetni prijelazni rok:

“Uvijek se govori o prijelaznom roku, nešto od toga dođe i do mene, ali moje su misli na terenu. Naravno, ozbiljan klub razmišlja o budućnosti, to je normalno.”