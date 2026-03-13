Gregurina: Bespredmetno je pričati o Dinamu, čeka nas ekstremno teška utakmica

Slaven Belupo sutra od 17:15 gostuje kod Dinama u 26. kolu SHNL-a.

Trener Mario Gregurina najavio je taj susret na konferenciji za medije:

“Sve je odlično nakon prolaska, primarno atmosfera i taj psihološki dio, to je fantastično. Što se tiče ozljeda, svi koji su završili utakmicu bit će na raspolaganju za sljedeću, a vraćaju se i Dabro, Mažar te Bošnjak, koji nisu imali pravo nastupa u Kupu.”

Najavio je sutrašnji susret na Maksimiru.

“Bespredmetno je pričati o kvaliteti Dinama, prije svega individualnoj, i to sad polako sve dolazi na svoje. Sigurno da nas čeka ekstremno teška utakmica, ali ja sam uvjeren da moji dečki mogu odigrati jako dobru utakmicu. Baš me zanimaju izravni dueli jedan na jedan naših mlađih igrača koji će dobiti šansu, da vidimo na kojoj smo razini, na kojoj razini oni mogu parirati i razvijati se u budućnosti.”

Posebno je istaknuo veznjaka Josipa Mišića kojeg neće biti zbog suspenzije:

“On je daleko najbitniji igrač za ovu Dinamovu momčad i sigurno da će nedostajati. Međutim, oni imaju preširok kadar da ne bi našli adekvatnu zamjenu.”