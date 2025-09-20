Junak pobjede Dinama: ‘Volim Poljud, Hajduk mi je najdraži protivnik’

Podijeli :

Foto: GNK Dinamo Zagreb

U najvećem hrvatskom derbiju, ogledu sedmog kola HNL-a, nogometaši Dinama su pred 32.000 gledatelja na Poljudu pobijedili s 2-0 (1-0) velikog rivala Hajduk. Prvi je pred kamere Max Sporta došao Mounsef Bakrar, strijelac drugog pogotka.

“Hvala navijačima što su došli. Ispričavam se za posljednji poraz. Ova pobjeda je za njih. Jako smo sretni jer je ovo bilo bitno. Ovo je dobra priprema za Europa ligu.”

Prokomentirao je Bakrar pogodak

“Osvojio sam loptu i vidio da obrambeni ide prema nazad. To mi je bila prilika. Ovo sam već jednom učinio. Volim ovaj stadion. Hajduk mi je najdraži protivnik”

Najavio je i utakmicu Dinama s Fenerbahčeom

“Veliko samopouzdanje nam je donijela ova utakmica. Nadam se da ćemo se dobro pripremiti za Fenerbahče. Tamo tražimo pobjedu”