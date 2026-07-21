Jedna od najljepših nogometašica svijeta nakon potpisa za Hajduk: ‘Ostvario mi se san’

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Paula Bonić/HDTV

Nakon nastupa u švicarskoj Superligi, portugalskim klubovima te američkoj USL ligi, 26-godišnja hrvatska reprezentativna napadačica Ana Maria Marković stigla je na Poljud gdje je stavila potpis na ugovor s Bijelima.

Marković je rođena u Švicarskoj, a nogometni put započela je u mlađim uzrastima FC Züricha, da bi punu afirmaciju doživjela u dresu Grasshoppera. Njezine sjajne predstave, brzina i osjećaj za pogodak u švicarskom prvenstvu ubrzo su joj otvorile vrata hrvatske ženske nogometne reprezentacije za koju je debitirala 2021. godine.

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Nakon epizoda u Portugalu i SAD-u, dolazak u Split za nju predstavlja poseban i emotivan trenutak. Naime, Anina obitelj po majčinoj strani vuče korijene upravo iz Splita, čime je njezin dolazak među Bijele ujedno i povratak kući.

“Ostvario mi se san. Hajduk je za moju obitelj i mene uvijek bio više od kluba. Pratiti Hajduk iz dijaspore bilo je dio svakodnevice, a sada nositi ovaj dres na Poljudu donosi poseban ponos i odgovornost. Jedva čekam istrčati pred naše navijače, dati maksimum na terenu i pomoći ekipi u ostvarivanju svih ciljeva ove sezone”, izjavila je Ana Maria Marković na službenom predstavljanju, prenosi službena stranica Hajduka.

Dolaskom Ane Marije Marković, ŽNK Hajduk dobiva provjereno ime, igračicu iznimne dinamike i napadačke svestranosti koja može ravnopravno pokriti poziciju klasične špice i krilnog napadača. Njezino iskustvo igranja na visokoj međunarodnoj razini bit će od neprocjenjive važnosti za ambicije kluba u domaćem prvenstvu, Kupu, ali i na europskoj sceni.

Marković je u klubu zadužila dres s brojem 23, a ekipi trenera Damira Matulovića priključila se odmah.