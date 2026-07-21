Hajdukov dragulj bio pred transferom u Nizozemsku, posao propao u zadnji tren?

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Šimun Hrgović ovog ljeta bio je vrlo blizu odlaska iz Hajduka, ali transfer u nizozemski Twente ipak nije realiziran. U Twenteu igra hrvatski ofenzivac Marko Pjaca, a klub je prošle sezone završio na četvrtom mjestu nizozemskog prvenstva.

Prema pisanju portala Twente Insite, hrvatski lijevi bek bio je jedna od opcija nizozemskog prvoligaša za popunjavanje te pozicije, no posao je propao u završnoj fazi pregovora.

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Twente je nakon odlazaka Matsa Rotsa i Basa Kuipersa tražio rješenja na lijevom boku, a osim Hrgovića razmatrao je i druge opcije. Iako je dogovor s Hajdukovim igračem bio blizu, nizozemski klub na kraju nije uspio zaključiti transfer.

Detalje je otkrio insajder Tys na forumu navijača Twentea.

“Početkom lipnja mislili smo da smo vrlo blizu dovođenja hrvatskog lijevog beka Šimuna Hrgovića iz Hajduka, no posao je doslovno u posljednji trenutak propao”, napisao je.

Na pitanje zašto je transfer zaustavljen, odgovorio je kratko:

“Zbog dodatnih zahtjeva Hajduka.”

Hrgović prema Transfermarktu vrijedi tri milijuna eura. Za Hajduk je dosad upisao 77 nastupa uz 11 asistencija, a nastupa i za hrvatsku U-21 reprezentaciju.