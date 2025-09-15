Hrvoje Maleš jednoglasno izabran za novog predsjednika NSŽSD-a!

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Hrvoje Maleš jednoglasno je izabran za novog predsjednika Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije na skupštini održanoj na Poljudu, naslijedivši Marka Ercega, koji je bio odsutan zbog službenog puta u Kini.

Protukandidati su mu trebali biti Ivan Pudar i Stipe Perić, no njihove kandidature proglašene su nevažećima jer su predane bez potrebne dokumentacije. Pudareva žalba od 5. rujna odbačena je budući da je kandidaturu podnio sam za sebe, što nije dopušteno.

“Hvala svima. Unaprijed se ispričavam onima s kojima se nisam fizički sreo i prezentirao plan. Dr. Perko mi je tu jako bitan zbog zdravstvenog dijela, vaša struka nam je jako potrebna. Umjetna trava i njeni problemi s kojima se susrećemo, nismo ih ni svjesni. Ne pratimo trendove Europske unije vezano uz granulat koji je proglašen kancerogenim. Oko toga se angažirao i dr.Čukelj. Zakon je tu prilično jasan, medicina je također rekla da su potrebna nova istraživanja. Inzistirao bih da nam Hrvatski nogometni savez licencira one koje žele napredovati i biti u trendu. Ovo je nešto što je pitanje svih nas. Ako samo jedno dijete dođe u problem, onda smo možda mi odgovorni. Želim krenuti rješavati probleme koji su po meni jako važni. Želim okupiti ljude, želimo timski rad i da svi nešto rade. Ne želim se baviti nekim stvarima za koje mislim da se timski mogu rasporediti na druge.

Želimo uvesti promjene u Ligu mladih, moramo popularizirati nogomet. Futsal je naša perjanica, moramo se boriti za futsal, primarno termine. Osvajač kupa mora imati ‘prime’ termine. Vik Lalić će biti zadužen za struku. Apeliram na sve da se ne vodimo funkcijama, da budemo operativni, radimo i da svatko prihvaća svoju ulogu bez obzira na funkciju. Za HNS bih želio da kopiramo Njemački nogometni savez gdje novac od kazni ide za nešto. Želio bih da taj novac ide u razvoj djece iz domova… Želimo napraviti iskorak, bolje za sve.

Trebamo raditi na razvoju sudaca. Moramo zaustaviti kriminalizaciju sudaca. Jako bitna točka rada odnosi se na infrastrukturu, da Prva županijska liga bude transparentnija, da utakmice budu na televiziji. Odnos prema HNS-u pružena ruka, idemo zajednički raditi, pomoći klubovima koji rade kao Ajax. Moramo testirati sve terene koji imaju granulat. Tu će biti bitna i liječnička komisija. Želimo raditi sa svima, dobrodošli su svi. Mi smo apolitični, distanciramo se od političkih poruka”, rekao je Maleš u svom izlaganju, prenosi Dalmatinski portal.