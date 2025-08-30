Pudar za SK: Preko 20 klubova me zvalo i reklo da nisu za ‘pokajnika’ Maleša

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Nedavna najava kandidature Ivana Pudara za čelnog čovjeka Županijskog Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije izazvala je dosta medijske pozornosti.

Bivši proslavljeni vratar Hajduka okupio je tim istomišljenika, negdašnjih suigrača s kojima se namjeravao „potući“ s Hrvojem Malešom, kojeg podržava HNK Hajduk za mjesto šefa lokalnog Saveza. No, Pudar kojeg poznajemo kao vrlo britkog komentatora zbivanja u hrvatskom nogometu, a posebno u Hajduku odustao je od kandidature i prije same Skupštine, koja je jednom već poništena.

Pudar je izdao priopćenje za medije u svezi te odluke, u kojoj ističe da nije imao ravnopravne uvjete za prikupljanje potpisa s protukandidatom Malešom.

“Poštovani, želim Vas obavijestiti da zbog nepravilnosti u izbornom procesu odustajem od kandidature za predsjednika saveza s obzirom da sam stavljen u neravnopravan položaj u odnosu na druge kandidate a razlozi tome su:

– izdavanje i predaje pisanih obrazaca za kandidaturu Hrvoju Malešu ranije u neradno vrijeme saveza tj. za vikend kada savez niti ne radi (16.8.2025.), a svi kandidati trebaju biti ravnopravni i biti im izdani te predani obrasci istodobno,

– organiziranje potpisivanja podrški Hrvoju Malešu na dan utakmice HNK Hajduk – NK Slaven Belupo (17.8.2025.) u prostorijama HNK Hajduk gdje su pozvana većina klubova kako bi se osiguralo potpisivanje podrški Hrvoju Malešu taj dan,

– meni se od tajništva saveza daju obrasci za podršku kandidature tek 18.8.2025. a čime sam doveden u neravnopravan položaj jer je kandidat Maleš dan ranije već skupljao potpise za svoju kandidaturu.

– nakon mog saznanja da je trebala biti održana još jedna skupština za 13.9.2025. pored ove od 15.9.2025. definitivno sam odlučio da ne želim sudjelovati u utrci za predsjednika i da odustanem od svoje kandidature.

Za sve ovo što tvrdim posjedujem materijalnu dokumentaciju kao dokaz iz koje se potvrđuje nezakonitost i nevaljanost ovog izbornog procesa”, stoji u Pudarovom priopćenju.

Bivšeg vratara, kapetana i trenera Hajduka zamolili smo za malo više detalja vezano za cijelu ovu priču.

“U svom priopćenju sam naveo svoje razloge za moje odustajanje od kandidature za predsjednika ŽNS-a, ali naravno da nije to jedini razlog. Hajduk je posljednje vrijeme napravio dodatni pritisak na županijske klubove, da glasaju za njihovog kandidata, i to se vidjelo u načinu prikupljanja potpisa. U takvim okolnostima teško bih mogao biti u nekom ravnopravnom položaju.

Ovdje moram reći da su ti klubovi dali svoj potpis u prvom redu zbog kluba, jer su hajdukovci, a ne za Hrvoja Maleša. Njih preko 20 me zvalo i reklo da nisu za Maleša, ali da zbog pripadnosti hajdučkom pokretu i tom pritisku to jednostavno moraju napraviti. Usprkos svemu ja i moja ekipa smo u proteklom razdoblju spoznali kako ima puno klubova koji su za promjene načina djelovanja Hajduka kao nositelja kvalitete u županijskom nogometu, ne samo na području naše županije, već i šire što se Dalmacije tiče.”

Pitali smo Pudara koji su mu bili razlozi da se kandidira za mjesto predsjednika ŽNS-a, koji su mu suradnici, i tko ih je podržao u toj namjeri da preuzmu vodeće mjesto u Savezu.

“Dogovor je bio da se ja kandidiram za mjesto predsjednika, a Nenad Pralija za potpredsjednika ŽNS-a. Suvišno je govoriti o nama, našoj pripadnosti Hajduku u čijem dresu imam preko 300 nastupa, u kojem sam bio i kapetan, kasnije trener, reprezentativac, sudionik SP, Olimpijskih igara, svjetski juniorski prvak iz Beča… I kao takvi sigurno da imamo sve reference za ta mjesta.

Zna se točno koliko klubova stoji iza nas, da ne govorim o veteranima Hajduka, potom Kluba splitskih olimpijaca na čelu s Milivojem Bebićem, mnogim drugim istaknutim sportskim djelatnicima… Moj motiv je bio da se neke stvari oko djelovanja Hajduka prema ostalim klubovima u županiji promjeni. S Poljuda s neke visine gledaju prema drugim klubovima, a to se najbolje vidjelo sada kada su ih zvali na utakmicu sa Slaven Belupom da donesu pečate i daju potpis za kandidaturu Maleša. Ja bih se zalagao za sjedinjenje svih klubova, Hajduk kao nositelj kvalitete mora biti slikovito rečeno otac svim tim klubovima, a oni njegovi sinovi. Ali, na način da se taj otac itekako brine o svojoj djeci, ne da samo Hajduk ima tu korist, već da interes bude zajednički.

Konkretnije, u ŽNS-u ima preko 60 klubova, većina od njih ima svoje akademije, škole nogometa, konkretno Adriatic sam oko 500 djece. Pogledajte koliki je to broj djece, a Hajduk godinama dovodi strane igrače, od kojih su većina sumnjive kvalitete ili promašaji, a nisu jeftini. Dok se domaća produkcija marginalizira. Umjesto toga Hajduk sada šalje dvojicu svojih 18 – godišnjaka u Uskok, sve zbog nekih parcijalnih interesa. Neno (Pralija op.a.) je bio u Splitu, ja sam trenirao mnoge klubove u županiji, i jako dobro znamo kako ima talentirane djece. I naš je cilj bio sve to sjediniti.”

Pudar je potom naveo i jedan friški primjer.

“Događaj iz Imotskog pokazuje da se ne može drugačije razmišljati osim u jednom smjeru, a to nije dobro. Nema mjesta isključivosti, ljubav prema Hajduku naravno, to nam je svima zajedničko, ali to ne smije značiti da ne volimo ili ne daj bože mrzimo druge gradove i sredine Zagreb, Rijeku, Osijek, Varaždin… Nestalo je i one povezanosti s nekim značajnim dalmatinskim sredinama poput Zadra, pa Šibenika kojeg sam trenirao, uveo iz Druge u Prvu HNL, a potom i u Europu!

Na svemu tome se mora raditi. Dobro, u Hajduk su došli neki novi ljudi, promijenila se vlasnička struktura i sve to razumijem, ali Hajduk ne smije misliti samo o sebi, već raditi na općem boljitku i dobrobiti u svom okružju, iz kojeg je povijesno crpio svoje najveće igrače, i bilježio tada najveće uspjehe. Moramo svi djelovati zajednički, a svima nam treba biti cilj stvaranje preduvjeta, talenata za hrvatsku reprezentaciju.”

Kako gleda na povratak Hrvoja Maleša u domaće nogometne vode?

“Ne znam njegove motive i ne mogu ih komentirati, ali pretpostavljam da zbog one afere nije baš omiljen u HNS-u. Koliko znam on je u tom slučaju bio pokajnik, ne mogu reći da je bio i sudionik tih radnji, ali kada si pokajnik svašta se može razmišljati. Čudim se i Hajduku da su zato Maleša istakli kao svog kandidata.”

Nesuđeni kandidat za mjesto čelnika ŽNS-a Splitsko dalmatinske županije zalaže se i za veći utjecaj sportskog sektora u Hajduku.

“Previše je politike u i oko kluba, a uvijek se govori da se neće politika uvlačit u „moju butigu“. Ja bih se uvijek zalagao za veći značaj ljudi koji dolaze iz sporta, da uz trenera i sportskog direktora bude i Nadzorni odbor sačinjen od ljudi iz struke, posebice nogometa, ljudi koji imaju iskustvo, znanja, mogućnosti i nadasve iskrene ljubavi prema Hajduku. Više stručnih ljudi je puno manje prostora za pogreške oko igračke politike, to vam je kao da igrate nogomet s 8 a ne 11 igrača. Ti ljudi ne bi koštali ništa, a pitam se ja koliko koštaju svi ti promašaji kojih je bilo.”

Ima Pudar i neka konkretna imena za stručni NO.

“Toliko zaslužnih pojedinaca od Katalinića, Vulića, Cukrova, Luke Bonačića i mnogih drugih, koji bi imali nekakav stav i savjetodavne smjernice da se ne događaju igrački promašaj, da se kaže ovaj ne može, nema kvalitetu za nas, spor je, loš u fazi obrane, igri glavom i takve stručne stvari.”

Pudar je povukao kandidaturu, ali ne misli na tome stati.

“Ja ću i dalje biti onaj koji upozorava na neke stvari koje nisu dobre i koje se po meni trebaju mijenjati, nisam ja samo neki kritičar koji sve kritizira. Povukao sam kandidaturu, ali znajući da je bilo tu dosta neregularnosti oko prikupljanja potpisa podrške, sve je moguće. Hoću li se žaliti? Ha, ha…znamo kako to ide i kako se već to događalo u prošlosti oko sličnih stvari. Dok se i ako se riješi eventualna žalba prođe mandat.”

U sjeni borbe za položaj na rukovodećim mjestima u ŽNS-u vodi se nesmiljena borba u SHNL-u, sve izglednija u dvoje, Garcijin Hajduk u stopu prati Dinamo, najavljujući super zanimljiv nastavak prvenstva.

“Hajduk je doveo 7 novih igrača, gotovo cijelu novu momčad, u kojoj su otprije Livaja, Krovinović i Šarlija. Treba sve to posložiti još, tek je prva faza sezone, i po meni treba barem ostati do kraja u ravnopravnoj borbi za prvaka, kako stoje stvari samo s Dinamom jer drugi će biti dosta iza.

Ja sam prije početka sezone rekao da će nam Liga biti 20-25 % slabija jer odlaze sve mlađi i mlađi igrači, jer klubovi moraju financijski (pre)živjeti. A s druge strane krcamo preveliki broj stranaca, dosta je tu sumnjive kvalitete, ali nekad ih i mediji odmah proglase Messijima i prije nego su dotakli loptu u nekom našem klubu”, zaključio je Pudar svoju zanimljivu priču za Sport Klub.