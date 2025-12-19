HNS kaznio četiri kluba u 17. kolu HNL-a: Dinamo mora platiti najviše

Podijeli :

xNatasaxKupljenikx Sportspressphoto_SPR57760 via Guliver

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige, Alan Klakočer, donio je odluke o disciplinskim kaznama za 17. kolo SuperSport HNL-a.

Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a HNS je sukladno praksi Uefe donio pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja.

Slaven Belupo – Dinamo (14. prosinca 2025.)

Slaven Belupo

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 1400 eura

Garcia: Nećemo se lagati, došao sam da pokušamo biti prvi! Pojačanja? Možda nam i trebaju, ali… Kovačević: Lokomotiva se uvijek ‘napali’ protiv Dinama, to je njihovo pravo

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 4000 eura

Lokomotiva – Hajduk (13. prosinca 2025.)

Lokomotiva

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 700 eura

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 1400 eura