HNS kaznio četiri kluba u 17. kolu HNL-a: Dinamo mora platiti najviše

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige, Alan Klakočer, donio je odluke o disciplinskim kaznama za 17. kolo SuperSport HNL-a.
Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a HNS je sukladno praksi Uefe donio pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja.
Slaven Belupo – Dinamo (14. prosinca 2025.)
Slaven Belupo
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 1400 eura
Dinamo
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 4000 eura
Lokomotiva – Hajduk (13. prosinca 2025.)
Lokomotiva
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 700 eura
Hajduk
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 1400 eura
