VIDEO / Bivši igrač Hajduka ušao s klupe i dvaput krasno asistirao

Nogometaši Bašakšehira porazili su Kasimpašu s uvjerljivih 4:0 u dvoboju 31. kola turskog prvenstva, a u drugom poluvremenu zablistao je Ivan Brnić.

Hrvatski nogometaš koji je u turskoj od veljače 2025. ušao je u igru u 60. minuti te namjestio čak dva gola.

U 81. minuti je s lijevog krila ubačajem pronašao Davieja Selkea koji je sigurno poentirao za 3:0 i potvrdio pobjedu domaćeg sastava.

Šlag na tortu Bašakšehir je stavio u 89. minuti kad je Brnić sjajno izveo udarac iz kuta te pronašao Eldora Šomurodova koji se time drugi put upisao u strijelce. Zanimljivo, Brnić je prvo asistirao lijevom, a drugi put desnom nogom.

Ivan Brnić je kao junior igrao za Zmaj iz Makarske, a od 2011. razvijao se u akademiji splitskog Hajduka. Nakon gotovo desetljeća provedenog u omladinskom pogonu splitskog velikana, debitirao je za seniore 2020., međutim nije se uspio nametnuti. Ukupno je upisao samo 12 nastupa te je nakon samo 16 mjeseci u besplatnom transferu otišao u susjedno Dugopolje.

Ondje se nametnuo dobrim predstavama te pridobio pažnju Maribora u koji je prešao nakon samo jedne sezone. U Sloveniji se također nije zadržao dugo, samo godinu dana. Primijetili su ga skauti Olympiacosa koji je njegove usluge otkupio za 1,3 milijuna eura. U međuvremenu je bio poslan na posudbu u Celje, a prodan je u Bašakšehir 2025. u zimskom prijelaznom roku.

U dresu turskog prvoligaša zabilježio je 46 nastupa, a postigao je učinak od 10 golova i četiri asistencije.