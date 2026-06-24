Hajduk: Poljud je naš dom gotovo 50 godina i svi smo emocionalno vezani uz njega, ali moramo gledati u budućnost

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Robert Matić / Hajduk.hr

Na zahtjev navijača i medija, Hajduk je objavio priopćenje o situaciji sa stadionom Poljud.

Klub ponovno ističe da mu je potreban novi, suvremeni stadion, no konačna odluka o budućnosti Poljuda još nije donesena te će biti nužan dogovor između Hajduka, Grada Splita i Vlade Republike Hrvatske.

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Iz splitskog kluba, koji je prošlu sezonu završio na drugom mjestu, naglašavaju i da je trenutačni prioritet izgradnja trening kampa u Stobreču.

Priopćenje kluba prenosimo u cijelosti:

“Do sada je na oštećenim dijelovima krovišta novim lexan pločama pokriveno više od 50 % predviđenog dijela krovišta. Budući da radove mogu izvoditi samo ovlašteni alpinisti, proces traje duže nego što je planirano, kako zbog vremenskih neprilika proteklih mjeseci tako i zbog nedostupnosti većeg broja alpinista koji bi to mogli napraviti u kraćem roku.

Na sektoru jugozapad postavljene su skele, a do prve europske utakmice očekujemo da će biti postavljena većina ploča na zapadnoj tribini. Ostatak lexan ploča na krovištu stadiona trebao bi biti postavljen do kraja srpnja.

Pitanje infrastrukturne budućnosti za Klub je strateški i razvojni prioritet najviše važnosti i na tome predano radimo. Hajduk treba novi moderni nogometni stadion koji može odgovoriti suvremenim potrebama i Klubu donijeti dodatan iskorak.

Poljud je naš dom gotovo 50 godina i svi smo emocionalno vezani uz njega, ali moramo gledati u budućnost i interes Kluba staviti na prvo mjesto. Jednako kao i sigurnost gledatelja. Baš zato smo angažirali stručnjake pod vodstvom Prof. emeritusa Ante Mihanovića koji su proveli ispitivanje trenutnog stanja stadiona.

Rezultati su dostavljeni na uvid radnoj skupini pri Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, uz kompletnu dosadašnju dokumentaciju vezanu uz stadion Poljud.

Osim tehničke dokumentacije, članovi radne skupine dobili su uvid u stanje stadiona iz prve ruke i sigurni smo kako sada imaju dovoljno materijala i saznanja prema kojima mogu donijeti odluku, temeljenu na stručnim i znanstvenim činjenicama.

Nogometni kamp Hajduka trenutno je prioritet broj jedan, što smo više puta jasno komunicirali i sa suvlasnikom Kluba. Isto tako jasno je komunicirano kako je osnovni preduvjet za pokretanje projekta izmjena i prilagodba površine prema Zakonu o prostornom uređenju.

Prema najavama ministra Branka Bačića, država je svoj dio posla trebala obaviti do ljeta kako bi Grad Split do kraja godine pokrenuo donošenje urbanističkog projekta. Ipak, taj proces će trajati duže nego što je prvotno komunicirano od strane ministarstva.

U međuvremenu je Klub odlučio angažirati tvrtku za savjetovanje i koordinaciju na projektu izgradnje kampa u Stobreč, kako bismo s konkretnim aktivnostima mogli krenuti nakon što se osiguraju svi prostorno-planski preduvjeti. Članove i navijače pozivamo da nam budu podrška kako bismo zajedno ostvarili ciljeve koji su od presudne važnosti za infrastrukturnu budućnost Hajduk.”