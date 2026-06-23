Hajduk pred realizacijom transfera: Stiže iskusni Belgijac

Podijeli :

Guliver Images

Hajduk je pred samom realizacijom zvučnog pojačanja u obrambenoj liniji nakon što su nizozemski mediji ekskluzivno lansirali vijest o novom igraču na Poljudu.

Kako javlja ugledna nizozemska Tubantia, Bijeli su postigli dogovor s Twenteom, a nova obrambena uzdanica splitskog kluba trebao bi postati 27-godišnji belgijski branič Alec Van Hoorenbeeck.

Treći klub u godinu dana: Bivši hajdukovac pronašao novu sredinu Oglasio se Hajduk Authentic: ‘Navodi o Hugu Guillamonu potpuno su neistiniti’ Bivši vratar Hajduka potpisao za Slaven Belupo

Pregovori između dvaju klubova završeni su u ekspresnom roku jer je Van Hoorenbeeck ušao u posljednju godinu ugovora s nizozemskim sastavom, a s obzirom na to da nije bio u primarnim planovima stručnog stožera za novu sezonu, klub mu je dao zeleno svjetlo za pronalazak nove sredine.

Hajduk je reagirao brzo i konkretno, a sam je igrač, privučen veličinom kluba i borbom za trofeje, odmah pristao na uvjete i selidbu na Poljud, pišu nizozemski mediji.

Financijski detalji transfera i visina odštete u ovom se trenutku još uvijek drže u tajnosti, no nizozemski izvori tvrde da je između klubova sve definirano i posao je odrađen bez plaćanja odštete te je preostala još samo formalnost u vidu liječničkog pregleda.

Ako sve prođe u savršenom redu, Belgijac će i službeno potpisati ugovor te se priključiti ljetnim pripremama splitske momčadi.

“Riječ je o taktički vrlo pismenom obrambenom igraču, visokom 187 centimetara, koji primarno pokriva poziciju središnjeg braniča, no u karijeri je po potrebi uspješno ordinirao i na poziciji lijevog beka, što splitskom klubu daje dodatnu širinu i fleksibilnost u defenzivnim rošadama”, ističu Nizozemci.

Prošlu sezonu proveo je na posudbi u nizozemskom prvoligašu Heraclesu, gdje je skupljao vrijedno iskustvo u natjecateljski iznimno zahtjevnoj Eredivisie, a nogometno je odgojen u školi belgijskog KV Mechelena.

Službeno predstavljanje na Poljudu očekuje se odmah nakon obavljanja liječničkih testova u Splitu.