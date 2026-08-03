Amerikanci objavili detalje o budućnosti Mauricija Pochettina

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AP Photo/Ted S. Warren via Guliver

Argentinac Mauricio Pochettino ostat će američki izbornik d0 2030. godine nakon što je u ponedjeljak objavljeno da je potpisao produljenje ugovora s Američkim nogometnim savezom.

U ponedjeljak je službeno potvrđeno da je bivši trener Chelseaja i Tottenhama potpisao novi ugovor s reprezentacijom.

“Tijekom dvogodišnje suradnje s organizacijom U.S. Soccer postalo nam je jasno da postoji ogroman potencijal za dodatno jačanje programa muške reprezentacije. Strast koju smo osjetili kod navijača tijekom Svjetskog prvenstva samo je učvrstila naše uvjerenje u ono što je ovdje moguće postići”, rekao je bivši trener Tottenhama i Chelsea.

Pochettino je preuzeo američku reprezentaciju 2024. godine nakon rastanka s Chelseajem ranije te godine, a prvotni ugovor vrijedio mu je do Svjetskog prvenstva 2026. godine.

“Mauricio i njegov stručni stožer vjeruju u budućnost nogometa u Sjedinjenim Američkim Državama, a naš novi projekt omogućuje nam nadogradnju dosadašnjeg napretka muške reprezentacije (USMNT) i iskorištavanje pozitivnog zamaha u kojem se U.S. Soccer trenutačno nalazi. Svjesni smo da nas čeka mnogo posla kako bismo ostvarili svoje jasne ambicije, uključujući borbu za naslov svjetskog prvaka u muškoj konkurenciji i nastojanje da nogomet postane najpopularniji sport u svakoj zajednici. Iznimno me veseli što su Mauricio i njegov tim spremni udružiti snage sa svima nama i uložiti potreban trud kako bismo te ambicije pretvorili u stvarnost.”, kazao je izvršni direktor i glavni tajnik organizacije U.S. Soccer JT Batson.

Pod vidstvom 54-godišnjeg Pochettina vodstvom Sjedinjene Države osvojile su prvo mjesto u svojoj skupini na Svjetskom prvenstvu, ispred Australije, Paragvaja i Turske, a šest osvojenih bodova predstavljalo je najbolji učinak muške reprezentacije na tom turniru ikada. SAD su poražene u osmini finala od Belgije (1-4).