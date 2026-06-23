Pripreme započele odlično za Hajduk, visoka pobjeda Splićana protiv makedonskog kluba

Nogomet 23. lip 202620:12 0 komentara
xLukaxKolanovicx via Guliver

Igrači Hajduka u prvoj pripremnoj utakmici u Sloveniji pobijedili su sjevernomakedonsku Shkendiju s visokih 4:0.

Golove za splitsku momčad postigli su Marko Livaja, Rokas Pukštas i Michele Šego, koji je bio dvostruki strijelac.

Shkendija je prošlu sezonu u makedonskom prvenstvu završila na drugom mjestu iza Vardara, osvojivši 74 boda u 33 kola.

Splićani će iduću utakmicu igrati 27. lipnja protiv ukrajinskog Cherkasyja, dok ih prvog dana srpnja čeka dvoboj protiv Celja.

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