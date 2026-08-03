Trener Vikinga istaknuo najveću prednost u mogućem okršaju s Dinamom: ‘To nas najviše veseli’

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Dinamo će u eventualnom doigravanju za Ligu prvaka igrati protiv jedne od najboljih norveških momčadi.

Norveški Viking u doigravanju za Ligu prvaka čeka pobjednika dvomeča između Dinama i Kauno Žalgirisa, odlučeno je ždrijebom. Iako zagrebački klub tek treba potvrditi prolazak protiv litavskog prvaka, u Stavangeru su već komentirali mogućeg suparnika. Viking bi eventualnim prolaskom prvi put u svojoj povijesti izborio nastup u ligaškoj fazi Lige prvaka.

Trener Morten Jensen priznao je da je njegova momčad izvukla jednog od najzahtjevnijih mogućih protivnika, no istaknuo je kako ga veseli raspored utakmica. Prvi dvoboj Viking bi igrao u gostima, dok bi se odluka donosila pred domaćom publikom.

“Bilo je upravo onako kako smo i očekivali – težak ždrijeb, ali to je normalno u ovoj fazi natjecanja. Najviše nas veseli što ćemo prvu utakmicu igrati u gostima, a potom uzvrat pred svojim navijačima u Stavangeru”, rekao je Jensen za norveški TV 2.

Ako izbaci pobjednika dvoboja Dinama i Kauno Žalgirisa, Viking će osigurati mjesto u ligaškoj fazi Lige prvaka. U slučaju ispadanja, europsku sezonu nastavio bi u ligaškoj fazi Europa lige.

Upitan priželjkuje li Dinamo ili Kauno Žalgiris, Jensen nije želio unaprijed otpisati litavskog prvaka, iako smatra da je hrvatski predstavnik bliže prolasku.

“Dinamo je favorit, ali prije toga mora odraditi svoje utakmice. Vidjet ćemo kako će završiti taj dvoboj. Tko god prođe, očekuje nas vrlo kvalitetan i zahtjevan protivnik”, rekao je Jensen pa zaključio:

“Veselimo se ovoj prilici. U doigravanju uvijek postoji stvarna šansa za prolazak.”