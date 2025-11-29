Hajduk nakon debakla na Rujevici dočekuje Varaždin, Livaja opet kreće s klupe?

Podijeli :

Robert Matić, Miro Gabela hajduk.hr / Tom Dubravec CROPIX via Guliver Images

Nakon teškog poraza od Rijeke (5:0), Hajduk čeka novi izazov.

U 15. kolu SuperSport HNL-a danas od 15.30 na Poljud stiže Varaždin, trenutačno četvrtoplasirana momčad lige s 19 bodova. Gosti dolaze oslabljeni – ozlijeđeni su Frane Maglica i Leon Belcar, dok je stoper Lamine Ba nakon reprezentativnih s Mauritanijom obaveza ipak stigao s momčadi u Split.

Veliki udarac za Hajduk: Ozlijedio se Rokas Pukštas! Bivši hajdukovac u dresu Varaždina: ‘Idemo uzeti tri boda na Poljudu, a za Livaju se nismo posebno pripremali’

Kako piše Dalmatinski portal, Gonzalo Garcia ima raznih briga i pitanje je može li ih riješiti. Najveća je svakako odnos s Markom Livajom koji blago rečeno nije idiličan, a nakon nesuglasica na Rujevici realna je mogućnost da idol navijača opet bude na klupi.

Garcia zbog ozljeda ne može računati na Ivicu Ivušića i Rokasa Pukštasa. Prognoze su takve da je jesenski dio sezone za njih završen. Na vrata će treći put ove sezone (branio je dvije Kup utakmice) Toni Silić koji je posljednji put u prvenstvu 25. svibnja u posljednjem kolu prošle sezone na gostovanju u Šibeniku.