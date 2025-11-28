Veliki udarac za Hajduk: Ozlijedio se Rokas Pukštas!

Rokas Pukštas (21) ozlijedio je gležanj na treningu i zbog toga ga neće biti do kraja polusezone.
Kako prenosi Index, Hajdukov veznjak tako završava s nastupima za ovu godinu.
Pukštas će tako redom propustiti sutrašnji ogled protiv Varaždina na Poljudu, veliki derbi protiv Dinama iduće subote na Maksimiru, gostovanje kod Lokomotive, a onda i domaći susrest s Vukovarom.
Do ozljede je ove sezone odigrao 17 utakmica te upisao četiri pogotka i jednu asistenciju.
