Veliki udarac za Hajduk: Ozlijedio se Rokas Pukštas!

Kako prenosi Index, Hajdukov veznjak tako završava s nastupima za ovu godinu.

Garcia: ‘Nema nesporazuma s Livajom, nije se osjećao dobro’

Pukštas će tako redom propustiti sutrašnji ogled protiv Varaždina na Poljudu, veliki derbi protiv Dinama iduće subote na Maksimiru, gostovanje kod Lokomotive, a onda i domaći susrest s Vukovarom.

Do ozljede je ove sezone odigrao 17 utakmica te upisao četiri pogotka i jednu asistenciju.