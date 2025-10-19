Garcia nasmijao novinare psovkama i priznao: ‘Bole me uvrede navijača Istre’

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Hajduk je svladao Istru u Puli u desetom kolu HNL-a. Uvjerljivi su Splićani bili i slavili s konačnih 3:0.

Za vodstvo je zabio Iker Almena, a s dva gola konačan rezultat postavio Michele Šego. Hajduk je ovom pobjedom završio niz Istre od 16 utakmica bez poraza.

Susret je komentirao trener Hajduka Gonzalo Garcia.

“Bila je ovo timska pobjeda. Pridržavali smo se plana igre, bili smo strastveni. Igrali smo protiv odlične ekipe. Ovo je teren na kojem je teško doći igrati. Sretan sam zbog načina na koji smo došli do pobjede. Važno je imati identitet u igri“, rekao je Garcia pa nastavio o navijačima na Drosini:

“Bilo je ovo emotivno za mene i moju obitelj. Oni su tu od petka i odlaze sutra. Boljelo me čuti uvrede. U životu imate ljude koji su protiv vas i za vas. Možete se ne slagati sa mnom, ali pokažite poštovanje. Zahvalan sam na svoje dvije i pol godine u Istri. Ali ja sam trener i treneri moraju imati tvrdu kožu da bi preživjeli.”

Pohvalio je dvostrukog strijelca Šegu:

“Uvijek kažem da igrači koji zaslužuju igrati će igrati. Svaki put kad mogu nagradim igrače koji to zasluže. Sretan sam zbog Šege. Važno je da održimo duh i prijateljstvo među igračima. Taj stav, da mogu uživati u je**noj igri. Uživati u je**nom nogometu. Je**no zašuti i radi. To je život. Volim vidjeti da su igrači sretni. Onda sam i ja sretan”, rekao je Garcia i nasmijao okupljene novinare.