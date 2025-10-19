Hajduk zasluženo slavio u Puli i ponovno se izjednačio s Dinamom na vrhu ljestvice

Podijeli :

Robert Matić i Miro Gabela / HNK Hajduk

U prvom nedjeljnom susretu 10. kola HNL-a nogometaši Hajduka su u Puli osvojili tri boda, pobijedili su domaću Istru 1961 s 3-0 (2-0).

Splićani su u prvom poluvremenu stekli dva gola prednosti. Strijelci su bili Iker Almena u 22. minuti te Michele Šego u 42. minuti. Sve je zaključeno kada je Šego u 77. zabio svoj drugi pogodak za konačnih 3-0.

Hajduk se time ponovno na vrhu ljestvice bodovno izjednačio s Dinamom i ta dva sastava imaju po 22 boda. Istra 1961 je ostala na šestom mjestu.

Nije dugo trebalo da se strasti uskovitlaju na stadionu Aldo Drosina. U petoj minuti je domaćin uzaludno tražio jedanaesterac, dok je samo minutu kasnije Pukštas zabio za Hajduk, ali je gol poništen zbog zaleđa.

Uslijedila je nakon toga dominacija Hajduka i pogotovo jednog igrača, Almene, kojeg je domaća obrana teško zaustavljala. U 22. minuti Splićani su poveli nakon što je Hrgović probio lijevu stranu i na drugoj vratnici uposlio Almenu koji je precizno pogodio za 1-0 Hajduka.

Dvije šanse je potom imao Almena, u 25. i 28. minuti, nakon kojih se rezultat nije mijenjao. U 35. minuti je Hajduk kreirao lijepi kontranapad gdje je Šego dodao do Pukštasa koji je u padu pucao, ali neprecizno.

Do odmora je Hajduk stekao dva gola prednosti i to nakon pogotka Šege u 42. minuti. Asistirao je pritom Rebić, a domaćin se i tom prilikom uzalud nadao da će se pogodak poništiti zbog navodnog prekršaja u začetku akcije.

Od početka drugog dijela Istra 1961 je zaigrala bolje, dok je bilo primjetno da su se gosti zadovoljili vodstvom i pritom smirili svoje napadačke aktivnosti. U 53. minuti su za domaćina neuspješno pokušali Kadušić i Koski, dok je pulski sastav još bolju šansu imao u 63. minuti. Lawal je spustio loptu za Agadu koji je iz blizine bio neprecizan.

Dvoboj je i definitivno prelomljen na gostujuću stranu u 77. minuti kada je svoj drugi pogodak dao Šego. Bamba je proigrao Pukštasa, ovaj je pogodio okvir vrata, a na odbijenoj lopti je bio Šego koji je mirno zabio za 3-0.

U 88. minuti je Istra 1961 bila vrlo blizu počasnog pogotka, ali nije došla do njega. Iz slobodnog udarca Lončar je naciljao okvir vrata.

Od 18.15 sati posljednju će utakmicu ovog kola odigrati Gorica i Varaždin.